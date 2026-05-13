Két mellműtétje is rosszul sikerült, ezt csinálná másképp a nő

Két rosszul sikerült mellműtét kellett ahhoz, hogy egy nő alaposan átgondolja, hogyan érheti el a vágyott külsőt. Most megosztotta tapasztalatait másokkal is.

Vírusént terjedt el Cheyenne Caspary videója a közösségi médiában, amelyben összehasonlította, mi a különbség az izom alatti és az izom feletti mellnagyobbítások között. Közönségével megosztotta tapasztalatait és arra buzdít másokat, hogy legyenek a téma szakértői, ne féljenek utánanézni, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb megoldást, válaszokat és sebészt.

20 évesen a fiatal nagyobb mellekre vágyott, de akkoriban nem folyt olyan magasszintű diskurzus a témában, amire szükség lett volna, így megfelelő tudás nélkül, laikusként ment el első beavatkozására.

Visszatekintve, több konzultációt is beütemeztem volna különböző sebészekkel, és hat hónaptól egy évig is vártam volna, mielőtt bármilyen döntést hozok

- idézi szavait a People.

Szerinte fiatal volt az első műtét során és a kellő magabiztossága sem volt meg, így rögtön hinni akart az első sebésznek, akivel beszélt. Az első beavatkozásából származó implantátumoknál tokzsugorodás alakult ki – ez egy fájdalmas szövődmény, amely során a környező hegszövet összeszorítja az implantátumot –, így mindent újra kellett terveznie.

2020 márciusára ütemezték a második mellnagyobbító műtétjét. Az akkori sebész rábeszélte egy felvarrásra és közösen úgy döntöttek, hogy 425-ös magas profilúról 485-ös ultra-magas profilúra váltanak; elmondása szerint itt romlottak el a dolgok.

„Szinte azonnal tudtam, hogy valami nincsen rendben" - mondja a lány. Ezután beleásta magát a témába és megtudta, hogy mindkét műtétje izom feletti implantátum behelyezés volt. Ilyenkor az implantátumokat a mellizom fölé és a mellszövet közé helyezik. Az eredmény nem csak rendellenesnek tűnt, de kényelmetlen is volt.

Ezután több sebésszel is konzultált, áttanulmányozta a munkáikat és amikor elegendő ismeretet szerzett, kezdődhetett a revíziós eljárás. Így hat évvel a második eljárás után egy Miamiban élő sebésznél, Dr. Leonard Hochsteinnél elvégeztette a beavatkozást. Az orvosnak már a közösségi oldalai is elegendőek voltak, ahhoz, hogy Cheyenne figyelmét felkeltse.