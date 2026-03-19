Így van most a Nagy Ő sztárja műtétje után: Altatás után jött a meglepetés

A Nagy Ő szereplők közül Hajnal Bettina mindennapjait továbbra is rengetegen követik. Az elmúlt időszakban több olyan videó is kikerült közösségi oldalára, amelyeken egy törökországi kórházból jelentkezett, mint kiderült, mellplasztika miatt utazott odáig. Döntésének okairól sokat beszélt videóiban, arról azonban kevesebb szó esett, hogy hogy van azóta és vissza tudott-e térni a mindennapokba.

Nagy Ő Betti a műtét óta már jobban van, magyarországi nagykövetnek is felkérték (Fotó: Hajnal Bettina Faceboook oldala)

Nagy Ő Betti külfölre utazott mellműtétje miatt

Az eredménnyel maximálisan elégedett

Törökországban felkérték, hogy ő legyen a klinika magyarországi nagykövete

Nagy Ő Betti: „Muszáj visszatérnem”

A gyönyörű édesanya hetekkel ezelőtt esztétikai mellműtétre jelentkezett egy törökországi klinikára, s bár tervei között eredetileg az szerepelt, hogy az egész testét átszabatja majd, az utolsó pillanatban végül meggondolta magát. Egy kifejezetten anyukák külsejét célsó csomagot akart igénybe venni, a műtét előtt azonban megnézte, milyen látványt nyújtana egy comb zsírleszívás hasplasztikával, ezt a kettő pedig megrémítette annyira, hogy végül visszakozzon. Maradt tehát a mellműtét, ezzel viszont maximálisan elégedett.

Pénteken megyek az első munkanapomra, ez még csak próbanap lesz, meglátjuk, hogy meddig bírom

- kezdi Betti, majd hozzátette: jövő hétre már telt házzal dolgozik, szépségszalonjában ugyanis nehezen bírják a vendégei nélküle.

A Nagy Ő szereplők közül Betti is megműttette magát

Egyébként már nagyon jól vagyok, oldalt tudok aludni is, hason viszont még hónapokig nem fog menni szerintem. Pár napja kezdtem el vezetni, a sebességváltás még kicsit kényelmetlen, de erőltetem, mert szeretném, ha nem puhulnék el. Muszáj most már visszatérnem a hétköznapi pörgésbe és ezzel fokozatosan haladok.

- árulta el Hajnal Bettina, aki hozzátette, hogy mellmérete végül nem akkora lett, mint amekkorára tervezte, ennek azonban nyomós oka volt: