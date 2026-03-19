Így van most a Nagy Ő sztárja műtétje után: Altatás után jött a meglepetés

A Nagy Ő szereplők közül Hajnal Bettina mindennapjait továbbra is rengetegen követik. Az elmúlt időszakban több olyan videó is kikerült közösségi oldalára, amelyeken egy törökországi kórházból jelentkezett, mint kiderült, mellplasztika miatt utazott odáig. Döntésének okairól sokat beszélt videóiban, arról azonban kevesebb szó esett, hogy hogy van azóta és vissza tudott-e térni a mindennapokba.
A gyönyörű édesanya hetekkel ezelőtt esztétikai mellműtétre jelentkezett egy törökországi klinikára, s bár tervei között eredetileg az szerepelt, hogy az egész testét átszabatja majd, az utolsó pillanatban végül meggondolta magát. Egy kifejezetten anyukák külsejét célsó csomagot akart igénybe venni, a műtét előtt azonban megnézte, milyen látványt nyújtana egy comb zsírleszívás hasplasztikával, ezt a kettő pedig megrémítette annyira, hogy végül visszakozzon. Maradt tehát a mellműtét, ezzel viszont maximálisan elégedett.
Pénteken megyek az első munkanapomra, ez még csak próbanap lesz, meglátjuk, hogy meddig bírom
- kezdi Betti, majd hozzátette: jövő hétre már telt házzal dolgozik, szépségszalonjában ugyanis nehezen bírják a vendégei nélküle.
Egyébként már nagyon jól vagyok, oldalt tudok aludni is, hason viszont még hónapokig nem fog menni szerintem. Pár napja kezdtem el vezetni, a sebességváltás még kicsit kényelmetlen, de erőltetem, mert szeretném, ha nem puhulnék el. Muszáj most már visszatérnem a hétköznapi pörgésbe és ezzel fokozatosan haladok.
- árulta el Hajnal Bettina, aki hozzátette, hogy mellmérete végül nem akkora lett, mint amekkorára tervezte, ennek azonban nyomós oka volt:
A műtét napján bejött az orvos egy utolsó konzultációra, ahol részletesen tájékoztatott róla, hogy a szervezetemtől függ, mekkora implantátumot tud majd betenni, hiszen az csak a műtőasztalon fog csak kiderülni, hogy a szövetek mennyit bírnak el és ő úgy ítélte meg, hogy a 600 köbcentis helyett egy 500 köbcentist helyez el. Ezt látta biztosnak és nekem ezzel egyáltalán nincs kifogásom, mert gyönyörű munkát végzett. Így is nagyon durva fájdalmaim voltak az első 4-5 napban, ha 600-asat kapok, valószínűleg ez 8-9 nap is lett volna. Ennyi hely volt, ez a tökéletes méret és én nagyon elégedett vagyok!
A Nagy Ő sztárja elárulta, a története itt még közel sem ért véget, hiszen a törökországi kórház felkérte, hogy legyen ő a magyarországi arca a cégnek.
Nagyon nagy lehetőség ez. A műtéttel kapcsolatos hat videóm közel egymilliós nézettséget hozott, ami óriási számnak számít. Rengetegen érdeklődtek nálam a kórház iránt, így megkérdeztem, nem tudnánk-e valahogyan kooperálni, legnagyobb meglepetésemre pedig igent mondtak. Kiderült, hogy nagyon régóta kerestek már egy olyan magyar összekötőt, akivel le tudnak szerződni és nagyon megörültek nekem, amikor megnézték az Instagram oldalamat és azt látták, hogy van egy esztétikai szalonom.
- mondta a csinos híresség, aki tehát hamarosan hivatalos szerződést is kap majd kintről és mint mondja, ő fogja hozzájuk invitálni az embereket.
Májusban már egy nyílt napot is tervezünk a szalonomban, így Magyarországra látogat majd a török orvos, a vezérigazgató és egy tolmács is. Óriási megtiszteltetés ez nekem, a nyílt napon pedig bármit lehet majd kérdezni az orvostól, így ez tulajdonképpen egy konzultációs lehetőség lesz. Az esztétika és az egészséges határokon belüli plasztikai beavatkozás nagyon sok önbizalmat tud adni, így örülök, hogy részese lehetek ennek.
