Voksán Virág ismét kés alá feküdt: most nagyobb melleket kapott, mint valaha

Voksán Virág úgy döntött, ismét változtat a külsején, és nagyobbra cserélteti melleit. Mint mondja, sok nő érezhet így gyermekvállalás után Szeretnénk újra vonzónak látni magunkat, akár saját magunk, akár a párjuk számára.

Voksán Virág most nagyobb melleket kapott, mint valaha Fotó: Lung András

A korábbi implantátumait húsz éve kapta, most pedig eljött az ideje a cserének. Az elmúlt két évtized során nemcsak az esztétikai szempontok, hanem az egészségügyi indokok is közrejátszottak a döntésében.

Voksán Virág maga videózta le a folyamatot

Húsz év alatt a gravitáció nyilván dolgozott. Nem vettem észre műtét előtt, de legalább öt centit 'dolgozott' a gravitáció

- fogalmazott Virág, aki maga készített videót a műtét előtti állapotáról és gondolatairól. Ebben elmondta, hogy régóta kereste a megfelelő orvost, és alaposan felkészült a beavatkozásra, bár izgult, tudatosan vágott bele a műtétbe.

Öt kiskutyája és két gyermeke mellett nem volt könnyű időszak számára a lábadozás, ezért édesanyja segítségére is számított. Otthonában fogadta a Tények stábját, akiknek elmondta: három hete esett át a műtéten, és bár az első két hét kifejezetten megterhelő volt, mostanra sokkal jobban érzi magát.

Az éjszakám nehezen telt. Folyton felébredtem, maximum egy órát tudtam egyhuzamban aludni

- mesélte a beavatkozás utáni első napokról, amikor még nem érzett fájdalmat, mert intravénás fájdalomcsillapítót kapott.

Virág szerint Magyarországon még mindig tabunak számít, ha egy nő plasztikai beavatkozásra vállalkozik. Szerinte nem szabad az ilyet elhallgatni, és ha úgy érezzük boldogabbak leszünk egy beavatkozás után, nyugodtan vágjunk bele.

A műtét utáni első kontrollvizsgálatot követően már a varratait is eltávolították, így most már csak a teljes gyógyulásra koncentrál. Azt is elárulta, hogy szívesen beszél tabutémákról, és fontosnak tartja, hogy ezek ne legyenek többé elhallgatva.