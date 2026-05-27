„A németországi kapu bezárult, de Pekingben még van remény” – újabb harcra kényszerül a Duchenne-szindrómával harcoló Noel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 09:00
A reményekkel teli várakozást szívszorító bizonytalanság váltotta fel az erdőtelki Farkas Noel családjában. A kilencéves, Duchenne-szindrómával küzdő kisfiú május 19-20 -án átesett a várva várt berlini orvosi vizsgálatokon. Bár a hosszú, megterhelő utat Noel hősiesen és rendkívül jól viselte, a németországi klinikán kapott diagnózis teljesen átírta a család terveit.

A család mindennél jobban szerette volna, ha a német orvosok megműtik a Duchenne-szindrómával harcoló Farkas Noel lábait, amelyek a betegség miatt már kifelé fordulnak, megnehezítve minden egyes lépését. A berlini doktornő azonban megrázó szakvéleményt adott: a kisfiú már négy éve ebben a rögzült testhelyzetben ül. Ha most drasztikusan megváltoztatnák a lábának a tartását, az több kárt okozna, mint hasznot.

A család mindennél jobban szerette volna, ha a német orvosok megműtik a Duchenne-szindrómával harcoló Farkas Noel lábait / Fotó: olvasói fotó

A műtétet Noel súlya és az újonnan bevezetett szteroidos kezelések is lehetetlenné teszik. A beavatkozás helyett a szakemberek azonnali konzervatív terápiát javasoltak. 

Noelnek speciális szívgyógyszert kell szednie, valamint égetően nagy szüksége lenne egy köhögtetőgépre és egy átmozgató gépre is. Ezek az eszközök és gyógyszerek létfontosságúak ahhoz, hogy a fiam légzése és keringése stabil maradjon, ám beszerzésük újabb hatalmas anyagi terhet ró a családra 

– mondja Noel édesanyja, aki mindent megtesz gyermeke gyógyulásáért.

Kiürült az alapítványi kassza a vizsgálatok után

A németországi út, amelyben a család minden hite és reménye feküdt, anyagilag teljesen felemésztette a Noel Életéért Alapítvány erőforrásait. Csak a berlini vizsgálatok ára 1 400 000 forintba került, amihez hozzáadódtak az utazás, a buszbérlés, a sofőr, a szállás és a hotel foglalások tetemes költségei.

Ezzel a hatalmas kiadással a korábbi adományokból felépített alapítványi számla szinte teljesen megcsappant. Jelenleg mindössze 1 904 000 forint áll rendelkezésre.

Peking az egyetlen esélye a Duchenne-szindrómával harcoló Noelnek

Miután Európában a sebészi beavatkozás lehetősége bezárult, a család előtt egyetlen egy út maradt: a kínai Pekingben elérhető őssejtterápia. Ez a speciális kezelés képes lehet megállítani vagy jelentősen lelassítani a Duchenne-féle izomsorvadás pusztítását, esélyt adva Noelnek a méltóbb életre.

A pekingi őssejtterápia azonban Noel számára elérhetetlen távolságban van: 8 400 000 forintba kerül, és ehhez még hozzáadódnak a hatalmas utazási és kint tartózkodási költségek. A beteg gyermek támogatása most sürgetőbb, mint valaha. A családnak több mint 7 millió forintot kell még összegyűjtenie, miközben az idő a legnagyobb ellenségük.

Segítsünk együtt: Minden forint a túlélést jelenti!

Az erdőtelki család nem adja fel, de a saját erejükből képtelenek finanszírozni Noel pekingi kezelését. Arra kérnek minden jóérzésű embert, közösséget és támogatót, hogy álljanak melléjük ebben a kritikus pillanatban. Akár egy kisebb összeggel, akár a cikk megosztásával közelebb vihetjük a kisfiút a pekingi őssejtterápiához és a szükséges orvosi gépekhez.

ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!

 

