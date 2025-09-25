Noel élete a tét: versenyt fut az idővel a család

Az Erdőteleken élő Noel 9 éves, és Duchenne szindrómában szenved. Egyetlen esélye az életben maradásra a költséges őssejtterápia, amit Pekingben végeznének el az orvosok. A gyermek szülei alapítványt hoztak létre, hogy összegyűjtsék a több, mint 8 millió forintot és ezzel megmentsék Noelt.

A Pekingi őssejtterápia mentheti meg Noel életét Fotó: Bors olvasói fotó

Noel számára fontos lenne a gyors orvosi beavatkozás

Két éves volt Noel mikor észrevettük, hogy baj van, az egyik lába elkezdett kifelé fordulni. Magánortopédián kezdték kezelni, és ekkor még úgy gondolták az orvosok, hogy nincs túl nagy baj. Gyógycipőt, és nyárra gyógyszandált írtak fel neki, de ezek nem használtak, és tovább romlott az állapota

– emlékszik vissza Farkas Zsoltné Klaudia az aggódó édesanya, aki hozzáteszi, hogy gyermeke egy évvel később felállni, és lépcsőzni sem tudott már, az évek során kerekesszékbe került. Végül a Semmelweis Egyetemen állapították meg, hogy Noel Duchenne-féle izomdisztrófiaban szenved.

Nyolc millió forint mentheti meg a gyermek életét

Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekünk betegségének lefolyását le tudjuk lassítani. Erre a megoldás az őssejtkezelés lenne, amit Pekingben végeznének el. Ez a terápia 23 ezer amerikai dollárba kerül, ami több, mint 8 millió forint. Alapítványt hoztunk létre, hogy összegyűjtsük ezt a sok pénzt, mert számunkra Noel élete a legfontosabb

– folytatja az édesanya, aki elmondta még azt is, hogy Pekingben hét hetes lenne a kezelés. A gyermek 6 injekciót kapna, amit egy féléves gyógyszeres kúra követne, ami megállítaná az izmai további pusztulását.

A kínai orvosok bizakodóak, szerintük le lehetne lassítani Noelnél a betegség lefolyását. A terápia után műtétekkel még akár járóképes is lehetne a gyermekem

– reménykedik Klaudia, aki hozzáteszi, hogy messze még a cél, eddig az alapítvány számláján 3 millió 538 ezer forint van, de nem adják fel. Folytatják a gyűjtést, mert nagyon fontos, hogy a gyermek a lehető leghamarabb megkapja a kezelést.

ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal! Noel életéért alapítvány