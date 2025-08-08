"Nyolcmillió forint a gyermekünk élete" – Noel szülei nem adják fel a reményt

Szülei kétéves korában vették észre, hogy Noellel baj van. Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy Duchenne-szindrómában szenved, ami az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó örökletes betegség, ráadásul gyors lefolyású. A gyermek először nehezen járt, majd kerekesszékbe kényszerült.

Noel Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved

Fotó: olvasói fotó

Noel 2 éves volt, amikor észrevettük, hogy az egyik lába nagyon kifelé fordult. Egy éven keresztül magán ortopédián kezelték, és azt mondták, nincs különösebben nagy probléma

– emlékszik vissza Klaudia, az édesanya, aki hozzáteszi, hogy gyógycipőt, és nyárra gyógyszandált írtak fel neki, de sajnos nem használt. Egy évvel később már Noel nem tudott egyedül mászni. Ezt követően Egerben, a gyermekneurológián folytatódott a gyermek kivizsgálása, ahonnan a Semmelweis Egyetemre küldték, ahol végül fény derült a betegségére. Noel Duchenne-féle izomdisztrófiaban szenved.

Azóta többször vittük a gyermekünket külföldre is, abban bízva, hogy olyan kezelést kaphat, ami esetleg lelassítaná a betegség súlyosodását. Sajnos nem vezetett eredményre, és már se felülni, sem az ágyban átfordulni nem tud egyedül

– sóhajt fel Farkas Zsoltné Klaudia, az édesanya, aki nagyon aggódik 9 éves gyermekéért.

Noel az általános iskolát magántanulóként végzi, jelenleg első osztályos. A tanulásban azonban egy kicsit le van maradva, mert egy-egy fertőzés könnyebben ledönti a lábáról, mint az egészséges gyerekeket. Írni és olvasni azonban már tud, és a legnagyobb álma, hogy meggyógyulhasson

– folytatja Klaudia, akinek egyetlen álma az életében, hogy egészségesnek láthassa gyermekét.

Noel élete múlik a terápián

A család ebbe nem törődött bele és kutatta a lehetőséget, ami a gyermekük gyógyulását elhozhatja. Ekkor találtak rá a kínai őssejtterápiára, amit Pekingben végeznek el 23 ezer amerikai dollárért.

Több, mint nyolcmillió forint a gyermekünk élete. Ennyibe kerül a kéthetes terápia Pekingben. Noel összesen 6 injekciót kapna, ami megállítaná izmai további pusztulását. Ezt egy 6 hónapos gyógyszeres kúra követné

– folytatja reménykedve az édesanya, akit a kínai orvosok azzal biztatták, hogy ha a terápia után megműtenék Noel lábait, akkor még járóképes is lehet.