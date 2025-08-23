"Noelnek halálfélelme van az oxigénmaszktól" – újabb kihívással kell megküzdenie a Duchenne-szindrómás kisfiú családjának

A gyermek kétéves volt, mikor a szülei felfigyeltek rá, hogy baj van. Orvosról orvosra vitték, mire a végén megállapították, hogy Noel Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. Örökletes betegsége az izmok folyamatos leépülésével jár.

Újabb nehézség elé állította az élet a Duchenne-szindrómás Noelt

Fotó: olvasói fotó

Noel kétéves korában vettük észre, hogy valami nincs rendben. Lábfejei befordultak, és nehezen kezdett járni. Az orvosok gyógycipőt, és gyógyszandált írtak fel neki, és azt mondták, hogy nincs komolyabb baja. Egy évvel később azonban a gyermekem már mászni sem tudott

– emlékszik vissza az édesanyja, Klaudia, aki elmondja azt is, hogy gyermeke kivizsgálása Egerben, a gyermekneurológián, majd a Semmelweis Egyetemen folytatódott, ahol fény derült a betegségére. Noel Duchenne-féle izomdisztrófiaban szenved. A gyermek azóta kerekesszékben éli az életét. A család nem törődött bele, hogy elveszíti a fiukat, ezért minden követ megmozgattak azért, hogy rátaláljanak arra az orvosi beavatkozásra, amivel meg lehetne megállítani az izomsejtek leépülését.

Nagyon sokba kerül a terápia. Huszonháromezer amerikai dollár, azaz több, mint nyolcmillió forint a gyermekünk élete

– sóhajt fel Klaudia, aki elmondja azt is, hogy a Pekingben a terápia során Noel összesen 6 injekciót kapna, amit gyógyszeres kúra követne.

Noelék versenyt futnak az idővel

A szülők most versenyt futnak az idővel, és megpróbálják előteremteni a szükséges összeget, mivel nagyon fontos lenne, hogy a gyermek a lehető leggyorsabban megkapja a kezelést. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy Noel nem tudja használni a lélegeztetőgépet, ami nagyon fontos lenne, hiszen gyenge tüdeje miatt a szervezete nem kapja meg a szükséges mennyiségű oxigént.

Nagyon aggódunk, hogy mi lesz. Noelnek halálfélelme van az oxigénmaszktól. Retteg. Az orvosok szerint súlyos lelki trauma érhette a gyermekünket a betegsége miatt, és ezért alakult ki ez nála

– folytatja az Klaudia, aki mindent megtesz azért, hogy a gyermeke állapotának romlását meg tudják állítani.

ITT tudsz segíteni Noelnek.