UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
"Noelnek halálfélelme van az oxigénmaszktól" – újabb kihívással kell megküzdenie a Duchenne-szindrómás kisfiú családjának

"Noelnek halálfélelme van az oxigénmaszktól" – újabb kihívással kell megküzdenie a Duchenne-szindrómás kisfiú családjának

kezelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 10:00
duchennelélegeztetőgép
Újabb nehézséggel kell szembenéznie a Duchenne-szindrómában szenvedő gyermeknek. Farkas Noel retteg a lélegeztetőgéptől. Halálfélelme van, amint rákerül a maszk, pedig az a megfelelő oxigénellátása miatt nélkülözhetetlen.

A gyermek kétéves volt, mikor a szülei felfigyeltek rá, hogy baj van. Orvosról orvosra vitték, mire a végén megállapították, hogy Noel Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. Örökletes betegsége az izmok folyamatos leépülésével jár. 

Noel
Újabb nehézség elé állította az élet a Duchenne-szindrómás Noelt
Fotó: olvasói fotó

Noel kétéves korában vettük észre, hogy valami nincs rendben. Lábfejei befordultak, és nehezen kezdett járni. Az orvosok gyógycipőt, és gyógyszandált írtak fel neki, és azt mondták, hogy nincs komolyabb baja. Egy évvel később azonban a gyermekem már mászni sem tudott 

– emlékszik vissza az édesanyja, Klaudia, aki elmondja azt is, hogy gyermeke kivizsgálása Egerben, a gyermekneurológián, majd a Semmelweis Egyetemen folytatódott, ahol fény derült a betegségére. Noel Duchenne-féle izomdisztrófiaban szenved. A gyermek azóta kerekesszékben éli az életét. A család nem törődött bele, hogy elveszíti a fiukat, ezért minden követ megmozgattak azért, hogy rátaláljanak arra az orvosi beavatkozásra, amivel meg lehetne megállítani az izomsejtek leépülését. 

Nagyon sokba kerül a terápia. Huszonháromezer amerikai dollár, azaz több, mint nyolcmillió forint a gyermekünk élete

 – sóhajt fel Klaudia, aki elmondja azt is, hogy a Pekingben a terápia során Noel összesen 6 injekciót kapna, amit gyógyszeres kúra követne.

Noelék versenyt futnak az idővel

A szülők most versenyt futnak az idővel, és megpróbálják előteremteni a szükséges összeget, mivel nagyon fontos lenne, hogy a gyermek a lehető leggyorsabban megkapja a kezelést. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy Noel nem tudja használni a lélegeztetőgépet, ami nagyon fontos lenne, hiszen gyenge tüdeje miatt a szervezete nem kapja meg a szükséges mennyiségű oxigént.

Nagyon aggódunk, hogy mi lesz. Noelnek halálfélelme van az oxigénmaszktól. Retteg. Az orvosok szerint súlyos lelki trauma érhette a gyermekünket a betegsége miatt, és ezért alakult ki ez nála

 – folytatja az Klaudia, aki mindent megtesz azért, hogy a gyermeke állapotának romlását meg tudják állítani.

ITT tudsz segíteni Noelnek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu