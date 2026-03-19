Amputáció után újratanul járni a szép fodrászlány: Fanni megkapta a műlábakat!

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett amputáció után a fiatal lány rehabilitációja: végre megkapta első műlábait és hónapok után először állhatott fel a kerekesszékéből. A Borsnak adott exkluzív interjúban Fanni elárulta: az új lábaival magasabb, mint volt, de a járásért egyelőre meg kell szenvednie.

Hihetetlen! Fanni a négy végtag amputációja után is boldog: végre megkapta a műlábait

A semmiből jött a sötétség

Fanni története megrázta az egész országot: az életerős lány élete teljesen megváltozott, drámai fordulatot vett pár hónapja. Egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját, hogy életben maradjon. Csak így tudták megmenteni. Fanni az amputáció után is újra tud mosolyogni és tervezi az új jövőjét. Az elmúlt hetekben komoly rehabilitáción vett részt, ahol a gyógytorna mellett a legapróbb hétköznapi dolgokat is újra kellett tanulnia. Például, hogy hogyan tud egyedül fogat mosni, enni vagy akár felöltözni. Nemrég pedig gulyáslevest főzött a kórházi konyhán. A zöldségekhez speciális kést használt, de megcsinálta, az íze pedig hibátlan lett.

„Mint egy 180 centis modell, akkora lettem!"

Fanni nagyon elszántan, minden nap gyógytornázott, ergoterápiára járt és várta, hogy végre megérkezzenek a műlábai, hogy ne csak fekve vagy ülve élje a mindennapjait. Kicsit csalódott is volt, mert több alkalommal is úgy volt már, hogy megkapja művégtagjait, de azok nem passzoltak a friss csonkjaihoz, így nem tudta használni. Végül megtörtént az áttörés, végre elkészültek a tökéletes lábak és rá tudták csatolni a csonkjaira.

Szerintem 180 centiméter lettem az új lábaimmal! Imádom! Nagyon jó érzés volt újra állni, igazából ezt nem is lehet szavakba önteni! Nagyon jó volt. Egyszerűen fantasztikus volt ráállni a lábamra és menni. Majdnem elsírtam magam a boldogságtól. Nagyon izgultam, meg koncentráltam, hogy jó legyen, meg annyira jó nagyon, hogy már végre mehetek a lábaimon!

- mesélte boldogan Fanni a Borsnak.

Fanni először próbálja ki a műlábait, még meg kell tanulnia velük járni, aztán a keretet is elhagyhatja majd

Fanni, amikor csak tud, gyakorol, még akkor is, ha már pihennie kéne... A lábak egyenként 2-2 és fél kilogrammot nyomnak, nehéz még neki és szoknia kell, szinte újra tanul járni, de egyre jobban megy neki.

Sokan azt hiszik, csak felcsatolják és megyek, de ez nem így van. Az egyensúlyt még nagyon nehéz megtartani, az első felállásnál rögtön vissza is estem az ágyra. 2,8 kiló egy láb súlya, és a bokám még nem forog, így mindent térdből és csípőből kell megoldanom

- magyarázta a lány.