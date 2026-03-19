Amputáció után újratanul járni a szép fodrászlány: Fanni megkapta a műlábakat!

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett amputáció után a fiatal lány rehabilitációja: végre megkapta első műlábait és hónapok után először állhatott fel a kerekesszékéből. A Borsnak adott exkluzív interjúban Fanni elárulta: az új lábaival magasabb, mint volt, de a járásért egyelőre meg kell szenvednie.
Fanni története megrázta az egész országot: az életerős lány élete teljesen megváltozott, drámai fordulatot vett pár hónapja. Egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját, hogy életben maradjon. Csak így tudták megmenteni. Fanni az amputáció után is újra tud mosolyogni és tervezi az új jövőjét. Az elmúlt hetekben komoly rehabilitáción vett részt, ahol a gyógytorna mellett a legapróbb hétköznapi dolgokat is újra kellett tanulnia. Például, hogy hogyan tud egyedül fogat mosni, enni vagy akár felöltözni. Nemrég pedig gulyáslevest főzött a kórházi konyhán. A zöldségekhez speciális kést használt, de megcsinálta, az íze pedig hibátlan lett.
Fanni nagyon elszántan, minden nap gyógytornázott, ergoterápiára járt és várta, hogy végre megérkezzenek a műlábai, hogy ne csak fekve vagy ülve élje a mindennapjait. Kicsit csalódott is volt, mert több alkalommal is úgy volt már, hogy megkapja művégtagjait, de azok nem passzoltak a friss csonkjaihoz, így nem tudta használni. Végül megtörtént az áttörés, végre elkészültek a tökéletes lábak és rá tudták csatolni a csonkjaira.
Szerintem 180 centiméter lettem az új lábaimmal! Imádom! Nagyon jó érzés volt újra állni, igazából ezt nem is lehet szavakba önteni! Nagyon jó volt. Egyszerűen fantasztikus volt ráállni a lábamra és menni. Majdnem elsírtam magam a boldogságtól. Nagyon izgultam, meg koncentráltam, hogy jó legyen, meg annyira jó nagyon, hogy már végre mehetek a lábaimon!
- mesélte boldogan Fanni a Borsnak.
Fanni, amikor csak tud, gyakorol, még akkor is, ha már pihennie kéne... A lábak egyenként 2-2 és fél kilogrammot nyomnak, nehéz még neki és szoknia kell, szinte újra tanul járni, de egyre jobban megy neki.
Sokan azt hiszik, csak felcsatolják és megyek, de ez nem így van. Az egyensúlyt még nagyon nehéz megtartani, az első felállásnál rögtön vissza is estem az ágyra. 2,8 kiló egy láb súlya, és a bokám még nem forog, így mindent térdből és csípőből kell megoldanom
- magyarázta a lány.
Fanni minden nap megküzd azért, hogy újra járhasson. Meg kellett tanulnia a „linert”, a speciális szilikon harisnyát is felgörgetni a csonkra, aminek a végén egy csavar rögzíti a lábat a tokba. Ha nem talál bele a lyukba elsőre, kezdheti elölről az egészet. Kézfejek nélkül ez igazi bravúr. De nem kapkod, nem siettet semmit, hanem türelmesen vár, edz és rengeteget gyakorol.
Tegnap még csak tíz percet bírtam, ma már húszat sétáltam szépen lassan. Úgy leizzadtam, mint egy maratoni futó! De nem félek tőle, bízom a lábaimban, a jobbat már szinte a sajátomnak érzem, a ballal kicsit nehezebb, de majd belejövök!
- bizakodik a lány.
A lábak használatához - és később a műkezekéhez is - elképesztő erőre van szükség, ezért Fanni kőkeményen gyúr is. Az ergoterápián szíjakkal rögzítik a súlyokat a karjára, medicinlabdákat emelget, már bordásfalnál is dolgozik és tricepszre, mellizomra, hátra edz. A gyógytornászai segítenek mindenben és figyelik, hogy mindent jól csinál-e.
Látom a karomon, hogy kezd végre izmosodni, nemcsak az az integető izom van. Holnaptól már a csípőmet és a combomat is külön eddzük, hogy még stabilabb legyek a lábakon
- tette hozzá elszántan Fanni.
A műlábai most a falnak támasztva várják az új alkalmat, hogy Fanni ismét magára tegye és járjon velük. Természetesen a rózsaszín új cipőben, amit az első "hétvégi kimenőjén" vásárolt magának. Hétvégén a lábait is szeretné magával vinni a kimenőre, szívesen megmutatná a családjának is, hogy milyen sokat fejlődött.
Bár a lábak már megvannak, a teljes önállósághoz még hosszú út vezet. Fanni két karján a sebek még gyógyulnak, így az úszásról egyelőre le kellett mondania, de a konditeremben minden nap tesz egy lépést előre. A bionikus robotkezek, amelyekkel újra ollót foghatna, továbbra is váratnak magukra. A gyűjtés gőzerővel folyik, hogy a fodrászlány egyszer újra teljes életet élhessen és visszatérhessen imádott szakmájához. Ehhez speciális robotkezekre van szüksége, amikkel a legapróbb motorikus mozgásokat is el tudja végezni. Ezek a csúcstechnológiás eszközök azonban több tízmillió forintba kerülnek, amit Fanni családja egyedül nem tud előteremteni.
Ha tudsz segíteni Fanninak, tedd meg! Erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Cs.Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Közlemény: adomány Fanninak
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.