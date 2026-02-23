„Aludni sem tudok a fájdalomtól” - Lábai után a gyönyörű fodrászlány két kezét is amputálták

A Bors olvasói néhány nappal ezelőtt ismerhették meg a fiatal fodrászlány szomorú történetét. Fanni mindkét lábát és kezét amputálni kellett. A lány tragédiája az egész országot megrázta. Ami egy egyszerű beavatkozásnak indult, az egy fertőzés miatt élet-halál harccá vált. Az orvosok csak drasztikus döntések árán tudták megmenteni az életét: először mindkét lábát amputálták, most pedig a két kezét is. Fanni most azt tanulja, hogyan kell négy végtag nélkül élni.

A gyönyörű lány még a kórházi ágyán is ad magára, noha amputálni kellett mind a négy végtagját

Fotó: Beküldött

Amputálni kellett a fiatal fodrászlány lábait, majd a kezeit is

Újabb drámai fordulaton van túl Fanni, a fiatal fodrászlány, akinek néhány hét alatt romba dőlt az élete. Először a lábait, majd a napokban mindkét kezét amputálni kellett, csak így tudták megmenteni az életét. A fiatal lány a pokoli fájdalmak ellenére is elképesztő lelkierőről tesz tanúbizonyságot. A Borsnak adott exkluzív interjújában elárulta: a humor és a nőiesség a mentsvára.

Egy százalékot adtak, hogy túléli

Tavaly egy nőgyógyászati szűrésen derült ki, hogy Fanni HPV-tesztje pozitív lett, ami méhnyakrákra utal. Szeptember 8-án meg is műtötték, remélve, hogy ez csak egy apró akadály az anyaság felé vezető úton, mert babát szeretett volna. A rutinműtét után azonban otthon rosszul lett, nagyon fájt a hasa. Azonnal hívta az orvosát, aki azt mondta, ez csupán a műtét következménye vagy a stressz okozhatja. Fanni azonban egyre rosszabbul lett, pár nap múlva már olyan elviselhetetlen fájdalma volt, hogy a családja kórházba vitte, onnan pedig már egyenesen tolták is be a műtőbe. Egy liter gennyet találtak a hasüregében. Az altatásból viszont nem kelt fel, sorra álltak le a szervei, majd kómába esett. Az orvosok egy százalékot adtak, hogy túléli. Szülei, barátai már búcsút vettek tőle, de Fanni csodával határos módon túlélte és felébredt. Onnantól kezdődött az igazi dráma. Kezei és lábai elfeketedtek, ismét veszélyben volt az élete. Csak úgy tudták megmenteni, hogy mindkét lábát és kezét amputálták.

„Aludni sem tudok a fájdalomtól” - Két keze elvesztése volt az igazi mélypont

Fanni őszintén vallott a legutóbbi műtétje utáni megrázó napokról. Bár lélekben készült a beavatkozásra, a fizikai kínok, a hatalmas fájdalom sajnos minden várakozását felülmúlta. Zokogott a fájdalomtól és még a könnyeit sem tudta letörölni az arcáról.

Nem féltem, mert nagyon pozitív voltam. Próbáltam felkészülni rá. Úgy voltam vele, hogy legalább már nem fogom látni a feketeséget, de utána azért nagyon nagy fájdalmam volt, sőt még most is van. Annyira, hogy az első két nap nem tudtam beszélni a fájdalomtól. Tegnap hajnali egyig fent voltam, úgy fájt a csonknál

- mesélte a lány.