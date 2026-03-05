Elkezdődött a rehabilitáció: Fogat mos, villával eszik és már ollóval is vág a négy végtagját elvesztett Fanni

Fanni, a fiatal fodrászlány története az egész országot megrázta: egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját. A lány azonban annyira erős, hogy még a mélypontokon is sikerült túllendülnie, főleg a családja és a barátok szeretetével, no meg a humorával. Végre elkezdődött a rehabilitáció, amit már nagyon várt.
Fanni a Borsnak adott exkluzív interjút arról, hogy hogyan nyeri vissza emberi méltóságát, miként telnek a mindennapjai. A csonkjaival már önállóan eszik, iszik, és már a fogmosást is képes egyedül intézni. Kemény munkája van benne, olykor fájdalmakkal küzd, de a cél erőt ad neki. Minden nap várja a rehabilitációt, hogy minél jobban felerősödjön és végre megkaphassa a művégtagjait.
Fanni napjai reggel nyolckor indulnak a vizittel, amit kőkemény munka követ. Míg a gyógytorna elsősorban a mozgásszervi funkciókra és a protézis használatára fókuszál, az ergoterápia az önálló mindennapi életvitel visszaállításában segít. Megtanítják, hogyan tudja a csonkokat használni a kezei helyett. Akár fogmosásról vagy egy blúz begombolásáról legyen szó, ne szoruljon állandó segítségre. Hatalmas koncentrációt igényelnek ezek, ki is fárasztják rendesen a fiatal lányt. Az akaraterő és a kitartás most a legújabb ismérve. Még ha valami nagyon nehéz, ő akkor sem adja fel.
Már sok mindenre megtanítottak, tudok enni a csonkokkal. Megmutatták, hogyan kell fognom az evőeszközöket, egyedül mosok fogat, egyedül öltözöm fel, le tudom venni a pólót. Mindenre megtanítanak. Ma például ollóval papírt vágtam, és gombolnom is kellett: leraktak egy ruhadarabot, ki kellett gombolnom, majd visszagombolnom. Jó idegesítő volt, de megcsináltam!
- mesélte a Borsnak a lány.
Fanni már azt is megoldja, hogy egyedül igyon a bögréből, és egy speciális tapadólap segítségével a vizes palack kupakját is lecsavarja anélkül, hogy a fogait használná. Viccelve hozzáteszi: "Persze, jó lenne, ha előtte nem szorítaná rá senki a kupakot!" - mesél tovább jókedvűen a lány.
A mobilját jelenleg még a szájával kezeli, de már úton van egy adaptív eszköztartó, amibe a tollat és az evőeszközöket is rögzíteni tudja majd. Sőt, még sminkelni is tudna, ha akarna.
Először Fanni lábait amputálták, aztán a kezei következtek. így a sebgyógyulás után most a műlábai érkeznek majd meg. De ahhoz, hogy hordani tudja azokat és jól illeszkedjenek, naponta 20-25 percre egy speciális „légzsákot” kap a csonkjaira, ami formálja azokat és felkészíti a későbbi terhelésre. A művégtagok beszerzése azonban az ő esetében egyedi tervezést igényel. A szakemberek már jócskán "kiokosították".
Most volt itt a szakember, megnéztük a szilikon linereket. Ez egy nehezített pálya lesz, több időt kértek a kivitelezésre. Mivel nincs kezem, nem tudom egyedül felcsatolni a lábakat, így nekem olyan kell, amibe egyszerűen csak belecuppan a lábam. Meg kell tanulnom felgörgetni a szilikont és megnézni, melyiket tudom könnyedén felvenni. Speciális felépítés kell, hogy megmaradjon az egyensúlyom, és ne legyen X-lábam
- magyarázta a technikai részleteket Fanni.
Fanni számára sosem volt fontos az étkezés, de tudja, hogy most az erőnléte miatt bizony oda kell figyelnie, hogy rendesen egyen. A kórházi menzát is ehetőnek tartja, de azért a házi koszt, édesnyja főztje mindent visz. Vannak nagy kedvencei is, amiket anyukája előszeretettel készít el neki, és amikor jön, akkor Fanni már tudja: napokra lesz finomság olyanokból, amik igazán az ínyére valók. Furcsa dolgot vett észre: az ízlése radikálisan megváltozott a műtétek óta. Régebben az édességtől hányingere volt, most viszont bármit meg tudna enni, ami cukros. Kedvence a paradicsomleves betűtésztával és sajttal, bár bevallotta, mostanra kicsit „csömöre” lett tőle, annyit evett belőle.
Az SM betegségem miatt a sós tengeri levegő és a mediterrán étrend tenne jót. Kérdeztem is a dokimat, hogy mikor küldi a pénzt a számlámra, hogy tengerpartra menjek és ehessek homárt meg polipot!
- viccelődött Fanni.
A tengerpart valószínűleg nem marad álom, ha még nem is most, de hamarosan tervben van, hogy újra utazni fog. Visszavágyik Szardíniára, ahol korábban 30-35 kilométeres túrákat tettek meg naponta szerelmével.
Szerintem ez egy megvalósítható álom. Nem kell ötcsillagos szálloda, akár sátraznék is, csak legyen komfortos. Nekem az a legnehezebb, ha egy helyben kell ülnöm és unatkozom
- tette hozzá Fanni.
Terveivel itt még nem áll meg, a legfontosabb az lenne számára, ha újra fodrász lehetne. Az álmait szeretné valóra váltani. Addig hosszú utat kell még bejárnia, de azt mondja, rajta nem fog múlni. Ha minden igaz, jövő héten már úszhat is és hamarosan kipróbálja a kórházban lévő konditermet.
Fanni a kórházi hétköznapok alatt sem szakadt el a külvilágtól. Ma már magabiztosan használja az okostelefonját. Szabadidejében filmeket néz a mobilon, és bár egy speciális tartóra még szüksége lesz, a készüléket már most is remekül kezeli, így tartja a kapcsolatot a barátaival és a családjával.
A mindennapi győzelmek mellett Fanni előtt még egy hatalmas akadály áll: a bionikus művégtagok megszerzése. Ahhoz, hogy a fiatal lány visszakaphassa korábbi életét és a jövőben akár újra dolgozhasson, speciális robotkezekre van szüksége, amikkel a legapróbb motorikus mozgásokat is el tudja végezni. Ezek a csúcstechnológiás eszközök azonban több tízmillió forintba kerülnek, amit Fanni családja egyedül nem tud előteremteni.
Ha tudsz segíteni Fanninak, tedd meg! Erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Cs.Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Közlemény: adomány Fanninak
