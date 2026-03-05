Elkezdődött a rehabilitáció: Fogat mos, villával eszik és már ollóval is vág a négy végtagját elvesztett Fanni

Fanni, a fiatal fodrászlány története az egész országot megrázta: egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját. A lány azonban annyira erős, hogy még a mélypontokon is sikerült túllendülnie, főleg a családja és a barátok szeretetével, no meg a humorával. Végre elkezdődött a rehabilitáció, amit már nagyon várt.

Fanni a Borsnak adott exkluzív interjút arról, hogy hogyan nyeri vissza emberi méltóságát, miként telnek a mindennapjai. A csonkjaival már önállóan eszik, iszik, és már a fogmosást is képes egyedül intézni. Kemény munkája van benne, olykor fájdalmakkal küzd, de a cél erőt ad neki. Minden nap várja a rehabilitációt, hogy minél jobban felerősödjön és végre megkaphassa a művégtagjait.

Győzelmek a rehabilitáción: „Idegesítő volt a gombozás”

Fanni napjai reggel nyolckor indulnak a vizittel, amit kőkemény munka követ. Míg a gyógytorna elsősorban a mozgásszervi funkciókra és a protézis használatára fókuszál, az ergoterápia az önálló mindennapi életvitel visszaállításában segít. Megtanítják, hogyan tudja a csonkokat használni a kezei helyett. Akár fogmosásról vagy egy blúz begombolásáról legyen szó, ne szoruljon állandó segítségre. Hatalmas koncentrációt igényelnek ezek, ki is fárasztják rendesen a fiatal lányt. Az akaraterő és a kitartás most a legújabb ismérve. Még ha valami nagyon nehéz, ő akkor sem adja fel.

Már sok mindenre megtanítottak, tudok enni a csonkokkal. Megmutatták, hogyan kell fognom az evőeszközöket, egyedül mosok fogat, egyedül öltözöm fel, le tudom venni a pólót. Mindenre megtanítanak. Ma például ollóval papírt vágtam, és gombolnom is kellett: leraktak egy ruhadarabot, ki kellett gombolnom, majd visszagombolnom. Jó idegesítő volt, de megcsináltam!

- mesélte a Borsnak a lány.

Fanni már azt is megoldja, hogy egyedül igyon a bögréből, és egy speciális tapadólap segítségével a vizes palack kupakját is lecsavarja anélkül, hogy a fogait használná. Viccelve hozzáteszi: "Persze, jó lenne, ha előtte nem szorítaná rá senki a kupakot!" - mesél tovább jókedvűen a lány.