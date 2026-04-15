Videóhívással beszélhetsz az AI Jézussal egy új szolgáltatásnak köszönhetően

A Just Like Me nevű amerikai startup cég újszerű mesterséges intelligencia alapú szolgáltatást fejlesztett. Ennek segítségével bárki beszélhet az AI Jézussal, vagyis a Bibliából ismert messiás digitális avatarjával – írta meg az Odditycentral.
A különleges chatbot szolgáltatás keresztény hívők milliárdjainak álmát váltja valóra azzal, hogy személyesen beszélhetnek a megváltóval. Jézus digitális mását Jonathan Roumie színészről mintázták, aki a Magyarországon is bemutatott A kiválasztottak című sorozatban alakította a messiást.
A Jézus avatar pedig a mesterséges intelligencia segítségével ad válaszokat a hívők kérdéseire.
Több híres, valódi prédikátor szövegét tartalmazza a memóriája, ezek alapján képes igazi lelki vezetést adni.
Az üzemeltető cég hangsúlyozza, hogy az AI Jézussal nem akarják pótolni az hús-vér papokat vagy vallási vezetőket. Csak abban akarnak segíteni, ha valakinek együttérzésre vagy inspirációra van szüksége a mindennapi harcok során.
Akármilyen nemes cél is vezérelte a készítőket, a digitális messiással való beszélgetés nem ingyenes.
A videóhívás percdíja nagyjából 600 forint.
Az AI Jézus alkalmazás nemrég indult, de máris rengeteg kritikát kapott a neten. Sokak szerint az emberek hitét kihasználva akarnak minél több pénzt szerezni.
A Just Like Me szolgáltatása Magyarországról is elérhető, ha valaki saját maga szeretné kipróbálni, milyen videóhívással beszélgetni Jézussal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.