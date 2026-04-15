Videóhívással beszélhetsz az AI Jézussal egy új szolgáltatásnak köszönhetően

A Just Like Me nevű amerikai startup cég újszerű mesterséges intelligencia alapú szolgáltatást fejlesztett. Ennek segítségével bárki beszélhet az AI Jézussal, vagyis a Bibliából ismert messiás digitális avatarjával – írta meg az Odditycentral.

Az AI Jézust bárki felhívhatja, ha lelki tanácsra van szüksége

Az AI Jézus mit tudni adni a híveknek?

A különleges chatbot szolgáltatás keresztény hívők milliárdjainak álmát váltja valóra azzal, hogy személyesen beszélhetnek a megváltóval. Jézus digitális mását Jonathan Roumie színészről mintázták, aki a Magyarországon is bemutatott A kiválasztottak című sorozatban alakította a messiást.

A Jézus avatar pedig a mesterséges intelligencia segítségével ad válaszokat a hívők kérdéseire.

Több híres, valódi prédikátor szövegét tartalmazza a memóriája, ezek alapján képes igazi lelki vezetést adni.

Az üzemeltető cég hangsúlyozza, hogy az AI Jézussal nem akarják pótolni az hús-vér papokat vagy vallási vezetőket. Csak abban akarnak segíteni, ha valakinek együttérzésre vagy inspirációra van szüksége a mindennapi harcok során.

Akármilyen nemes cél is vezérelte a készítőket, a digitális messiással való beszélgetés nem ingyenes.

A videóhívás percdíja nagyjából 600 forint.

Az AI Jézus alkalmazás nemrég indult, de máris rengeteg kritikát kapott a neten. Sokak szerint az emberek hitét kihasználva akarnak minél több pénzt szerezni.

A Just Like Me szolgáltatása Magyarországról is elérhető, ha valaki saját maga szeretné kipróbálni, milyen videóhívással beszélgetni Jézussal.

