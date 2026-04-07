Hit vagy történelem? Itt a bizonyíték Jézus feltámadására

Az Újszövetség szerint Jézus három nappal a keresztre feszítése után támadt fel, azonban a szövegben szereplő beszámolókat az ábrahámi vallások kezdetétől, mintegy 2000 éve széles körben vitatják. A szövegrészeket, feltételezett szemtanúi beszámolókat, fizikai bizonyítékokat, például a torinói leplet és egyebeket figyelembe véve a kutatók nehezen jutottak arra a következtetésre, hogy Jézus valóban visszatért az életbe halála után. Egészen mostanáig!
Egy új tanulmány több különböző magyarázatot is megvizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy a feltámadás hipotézise lehet a legvalószínűbb válasz arra, mi történt Jézussal a halála után. A kutatás szerint Jézus testét eltemették, majd néhány nappal később a sír üresen maradt, amit a szerző többféle bizonyíték alapján próbált értelmezni.
A tanulmány készítője, Pearl Bipin, minden elérhető forrást elemzett. Figyelembe vette az üres sírról szóló beszámolókat, azokat az embereket, akik állításuk szerint látták Jézust halála után, valamint azt is, hogy egyes kételkedők később hívőkké váltak. Emellett történelmi forrásokat is vizsgált. Például Tacitus római történetíró leírta, hogy egy „Christus” nevű személyt kivégeztek Tiberius császár idején, Poncius Pilátus parancsára. Hasonlóképpen Flavius Josephus is említést tesz Jézus haláláról.
A tanulmány szerint növeli a beszámoló hitelességét, hogy Jézust a rómaiak feszítették keresztre és római forrásokban szerepel. A zsidó történetíró, Flavius Josephus szintén említi Jézus keresztre feszítését, amikor testvére, Jakab haláláról ír - ő egy kétkedő volt, aki kereszténnyé vált, miután állítólag Jézus megjelent neki a halála után.
Ezek a külső történelmi beszámolók hozzájárultak ahhoz a bizonyossági kerethez, hogy Jézus élt, meghalt, majd elterjedt az a hit, hogy ő Isten fia.
János evangéliumában az áll, hogy egy római katona megszúrta Jézus oldalát és „vér és víz” folyt ki. Bipin szerint ez arra utalhat, hogy Jézus tüdeje és szíve körül folyadék halmozódott fel szívelégtelenség és a rómaiak által okozott sérülések következtében.
A szerző szerint ez önmagában is alátámasztja, hogy Jézus a keresztre feszítés következtében halt meg - írja a LadBible.
Ha Jézus csak elájult volna, majd megjelent volna a tanítványoknak, úgy nézett volna ki, mint egy félholt ember, aki kétségbeesetten orvosi ellátásra szorul. Ahogy David Strauss, egy 19. századi német protestáns teológus megjegyezte, egy ilyen alak semmiképpen sem ösztönözhette volna a tanítványokat arra, hogy őt az ‘Élet Fejedelmének’ és a halál legyőzőjének hirdessék. Túlélése inkább szánalmat, nem pedig imádatot váltott volna ki
- áll a tanulmányban.
Ezzel szemben a feltámadás hipotézise, ha egy ateista filozófiai keretbe helyezzük, amelyet a tudatosságról szóló érvek és a modern kori csodák igazolása is támogat, nem csupán lehetőségként, hanem a keresztény hit kialakulásának legkoherensebb és legvalószínűbb magyarázataként is értendő
- állítja a szerző, aki szerint Jézus feltámadását komoly történelmi eseményként kell kezelni.
