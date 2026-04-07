Hit vagy történelem? Itt a bizonyíték Jézus feltámadására

Az Újszövetség szerint Jézus három nappal a keresztre feszítése után támadt fel, azonban a szövegben szereplő beszámolókat az ábrahámi vallások kezdetétől, mintegy 2000 éve széles körben vitatják. A szövegrészeket, feltételezett szemtanúi beszámolókat, fizikai bizonyítékokat, például a torinói leplet és egyebeket figyelembe véve a kutatók nehezen jutottak arra a következtetésre, hogy Jézus valóban visszatért az életbe halála után. Egészen mostanáig!

Nagycsütörtök, vagyis az utolsó vacsora napja, amely során Jézus esti lakomát tartott az apostolokkal az Egyiptomból való szabadulás emlékére.

Jézus feltámadása valódi volt vagy sem?

Egy új tanulmány több különböző magyarázatot is megvizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy a feltámadás hipotézise lehet a legvalószínűbb válasz arra, mi történt Jézussal a halála után. A kutatás szerint Jézus testét eltemették, majd néhány nappal később a sír üresen maradt, amit a szerző többféle bizonyíték alapján próbált értelmezni.

A tanulmány készítője, Pearl Bipin, minden elérhető forrást elemzett. Figyelembe vette az üres sírról szóló beszámolókat, azokat az embereket, akik állításuk szerint látták Jézust halála után, valamint azt is, hogy egyes kételkedők később hívőkké váltak. Emellett történelmi forrásokat is vizsgált. Például Tacitus római történetíró leírta, hogy egy „Christus” nevű személyt kivégeztek Tiberius császár idején, Poncius Pilátus parancsára. Hasonlóképpen Flavius Josephus is említést tesz Jézus haláláról.

A tanulmány szerint növeli a beszámoló hitelességét, hogy Jézust a rómaiak feszítették keresztre és római forrásokban szerepel. A zsidó történetíró, Flavius Josephus szintén említi Jézus keresztre feszítését, amikor testvére, Jakab haláláról ír - ő egy kétkedő volt, aki kereszténnyé vált, miután állítólag Jézus megjelent neki a halála után.

Ezek a külső történelmi beszámolók hozzájárultak ahhoz a bizonyossági kerethez, hogy Jézus élt, meghalt, majd elterjedt az a hit, hogy ő Isten fia.

János evangéliumában az áll, hogy egy római katona megszúrta Jézus oldalát és „vér és víz” folyt ki. Bipin szerint ez arra utalhat, hogy Jézus tüdeje és szíve körül folyadék halmozódott fel szívelégtelenség és a rómaiak által okozott sérülések következtében.