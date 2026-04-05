Több volt, mint egy ünnep – Így várták a feltámadást a katakombákban

Az első két évszázadban a keresztények számára a húsvét, mint ünnepkör, még nem a mai értelemben vett nagyhetet jelentette. Nem volt külön virágvasárnap vagy nagypéntek, csupán egyetlen, mindent magában foglaló ünnepi pillanat létezett: a húsvéti vigília.

A feltámadás, a húsvét ábrázolása egy ortodox keresztény templom apszisában (Isztambul, Chora)

A korai kereszténységben a húsvét nem egy hétig, hanem egyetlen éjszakán át tartó virrasztásból és beavatásból állt.

A IV. századi jeruzsálemi zarándoklatok hatására különült el a liturgia a ma is ismert napokra (virágvasárnap, nagypéntek, feltámadás).

Az ünnep időpontjáról véresen komoly teológiai vita zajlott, amelyet végül a 325-ös niceai zsinat egységesített.

Hogy alakult át a húsvét egyetlen éjszaka misztériumából egy egész hetes ünnepkörré?

Ez a szombat alkonyattól vasárnap hajnalig tartó virrasztás jelentette az ünnep teljességét. A közösség sötétségben várakozott, szentírási szakaszokat olvastak fel, és szigorúan böjtöltek. A cél a krisztusi áldozatban való tényleges részvétel volt. A hajnal első sugarai hozták el a fordulatot, a böjt megtörését és az eucharisztia közös megünneplését.

Ez az egység a IV. században alakult át, miután a kereszténység államilag elismert vallássá vált. A jeruzsálemi zarándoklatok elterjedésével az igény is megnőtt arra, hogy az eseményeket a helyszíneken, időrendben rekonstruálják. Egeria, a hispániai zarándoknő útinaplójából (Itinerarium Egeriae) tudjuk, hogyan vált az ünnep a jeruzsálemi liturgia mintájára többnapos, tagolt eseménysorrá. Ekkor különült el a virágvasárnapi bevonulás, az utolsó vacsora, a passió és a feltámadás ünneplése, létrehozva a ma is ismert liturgikus naptárat.

Nagycsütörtök, vagyis az utolsó vacsora napja, amely során Jézus széder esti lakomát tartott az apostolokkal az Egyiptomból való szabadulás emlékére.

Beavatás a víz és a halál által

A korai egyházban az ünnep legfontosabb eleme a felnőttkeresztelés volt. Ez a szertartás nem jelképes gesztusként, hanem a bűn és a kegyelem közötti tényleges átlépésként élt a résztvevőkben. A jelöltek, az úgynevezett katekumenek, évekig készültek erre a pillanatra. A vigília éjszakáján a keresztelendők levetették ruháikat, ami a bűnös „óember” elhagyását szimbolizálta, majd beléptek a keresztelőmedencébe.