Több volt, mint egy ünnep – Így várták a feltámadást a katakombákban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 20:15
A keresztény világ legfontosabb ünnepe ma sokak számára a családi asztalról és a tavaszi szünetről szól. Cikkünkben utánajárunk, milyen rítusok és történelmi események alakították ki a mai értelemben vett húsvét kereteit az ókeresztény évszázadokban.
Etédi Alexa
Az első két évszázadban a keresztények számára a húsvét, mint ünnepkör, még nem a mai értelemben vett nagyhetet jelentette. Nem volt külön virágvasárnap vagy nagypéntek, csupán egyetlen, mindent magában foglaló ünnepi pillanat létezett: a húsvéti vigília.

A húsvét ábrázolása egy ortodox templomban.
A feltámadás, a húsvét ábrázolása egy ortodox keresztény templom apszisában (Isztambul, Chora)
  • A korai kereszténységben a húsvét nem egy hétig, hanem egyetlen éjszakán át tartó virrasztásból és beavatásból állt.
  • A IV. századi jeruzsálemi zarándoklatok hatására különült el a liturgia a ma is ismert napokra (virágvasárnap, nagypéntek, feltámadás).
  • Az ünnep időpontjáról véresen komoly teológiai vita zajlott, amelyet végül a 325-ös niceai zsinat egységesített.

Hogy alakult át a húsvét egyetlen éjszaka misztériumából egy egész hetes ünnepkörré?

Ez a szombat alkonyattól vasárnap hajnalig tartó virrasztás jelentette az ünnep teljességét. A közösség sötétségben várakozott, szentírási szakaszokat olvastak fel, és szigorúan böjtöltek. A cél a krisztusi áldozatban való tényleges részvétel volt. A hajnal első sugarai hozták el a fordulatot, a böjt megtörését és az eucharisztia közös megünneplését.

Ez az egység a IV. században alakult át, miután a kereszténység államilag elismert vallássá vált. A jeruzsálemi zarándoklatok elterjedésével az igény is megnőtt arra, hogy az eseményeket a helyszíneken, időrendben rekonstruálják. Egeria, a hispániai zarándoknő útinaplójából (Itinerarium Egeriae) tudjuk, hogyan vált az ünnep a jeruzsálemi liturgia mintájára többnapos, tagolt eseménysorrá. Ekkor különült el a virágvasárnapi bevonulás, az utolsó vacsora, a passió és a feltámadás ünneplése, létrehozva a ma is ismert liturgikus naptárat.

Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című képe.
Nagycsütörtök, vagyis az utolsó vacsora napja, amely során Jézus széder esti lakomát tartott az apostolokkal az Egyiptomból való szabadulás emlékére. 
Beavatás a víz és a halál által

A korai egyházban az ünnep legfontosabb eleme a felnőttkeresztelés volt. Ez a szertartás nem jelképes gesztusként, hanem a bűn és a kegyelem közötti tényleges átlépésként élt a résztvevőkben. A jelöltek, az úgynevezett katekumenek, évekig készültek erre a pillanatra. A vigília éjszakáján a keresztelendők levetették ruháikat, ami a bűnös „óember” elhagyását szimbolizálta, majd beléptek a keresztelőmedencébe.

A teljes alámerülés a sírba tételt jelképezte: a jelölt jelképesen meghalt a vízben, hogy onnan kiemelkedve új életre keljen. A szertartás után fehér ruhát öltöttek, és először járulhattak a közösség asztalához. Az étrendjük is szimbolikus volt: a kenyér és bor mellett gyakran kaptak mézzel kevert tejet, ami az ószövetségi Ígéret földjére való megérkezést, a lelki otthonra találást szemléltette. Ez a teljes önátadás és lelki megújulás adta meg az ünnep valódi súlyát.

Pantokrátor Krisztus ábrázolás.
A Pantokrátor Krisztus ábrázolása az isztambuli Hagia Sophiából; az ikonográfiai ábrázolás Jézus isteni mivoltát, a világ feletti uralmát és a megváltást hangsúlyozza.
A naptári háború: mikor ünnepeljünk?

Az ünnep pontos dátuma körül évszázadokig tartó teológiai és politikai csatározás zajlott. Az úgynevezett quartodeciman-vita során a kis-ázsiai gyülekezetek a zsidó pészah napjához (niszán 14.) ragaszkodtak, függetlenül attól, hogy az a hét melyik napjára esett. Ezzel szemben a római és alexandriai gyakorlat mindenképpen vasárnap akarta tartani a megemlékezést, hangsúlyozva a feltámadás napjának elsőbbségét.

A feszültség olyan mértékű volt, hogy Viktor római püspök a II. század végén majdnem kiközösítette a máshogy számoló keleti egyházakat. A vitát végül a 325-ös niceai zsinat zárta le: rögzítették, hogy az ünnep a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap legyen. Ez a döntés végleg elszakította a keresztény liturgiát a zsidó naptártól, és egységesítette a birodalom vallási életét.

A niceai zsinat püspökei és Nagy Konstantin császár.
A 325-ös niceai zsinat ábrázolása, középpontjában Nagy Konstantin császárral, illetve a zsinaton résztvevő püspökökkel. 
A szakrálistól a húsvéti népi hagyományokig

Az évszázadok során a húsvét eredeti, aszketikus és beavatás-központú jellege fokozatosan átalakult. A középkorban a szigorú negyvennapos böjtöt követő húsfogyasztás (innen a magyar név: a hús vétele) népi rituálékkal telt meg. A germán és szláv pogány tavaszváró elemek – mint a tojás, a nyúl vagy a locsolkodás – beépültek a keresztény keretek közé, gyakran elhomályosítva az eredeti teológiai tartalmat.

Húsvéti asztal tojással, sonkával.
Tradicionális húsvéti asztal tojással és sonkával.
Napjainkra az ünnep kettős arcot mutat. Míg a templomi liturgia őrzi a IV. században megszilárdult szerkezetet, a társadalom többsége számára a szakrális tartalom háttérbe szorult. A modern ember számára a várakozás feszültségét és az újjászületés drámáját felváltotta a fogyasztás és a szabadidő felértékelődése. A katakombák sötétjében végigböjtölt vigíliától hosszú út vezetett a csokoládéfigurákig, de a ciklus alapvető íve – a sötétségből a fénybe való átmenet – a mai napig meghatározza kultúránk tavaszi ritmusát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
