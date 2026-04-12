Szenzációs felfedezés: a Torinói lepel valóban Jézus Krisztus korából származhat?

A Torinói lepel a történelem egyik legtöbbet vizsgált és legvitatottabb ereklyéje. A 4,3 méter hosszú vászondarabon egy keresztre feszített férfi negatív képe látható, amelyet sokan Jézus temetési leplének tartanak, míg mások középkori hamisítványnak vélik, húsvétkor pedig különösen aktuális lesz a vita.

Kiderült az igazság a torinói lepelről

A torinói lepel ismét a reflektorfénybe kerül

Most egy bibliai kutató egy korábbi vizsgálatra hívta fel a figyelmet, amely szerint a lepel időben egybeeshet Jézus kereszthalálának időszakával. Dr. Jeremiah Johnston egy 1970-es évekbeli igazságügyi elemzést ismertetett, amely során 58 különböző pollent azonosítottak a leplen.

Ezek közül 38 olyan növényfajhoz tartozott, amelyek a jeruzsálemi térségre jellemzők, és többségük tavasszal, a pászka ünnepének idején virágzik. A minták között közel-keleti növények pollenjeit is kimutatták, amelyek csak Dél-Izraelben, Jordánia nyugati részén és a Sínai-félszigeten fordulnak elő.

A lepel lábrészéről származó pormintákban egy olyan mészkőfajta nyomait is megtalálták, amely hasonló a jeruzsálemi sírokból ismert travertin aragonithoz. A kutatók szerint a pollenösszetétel arra utal, hogy a lepel eredetileg a jeruzsálemi térségben volt jelen, majd az évszázadok során Európába került, végül Olaszországban kötött ki.

A keresztre feszítés feltételezett időpontját a történészek a Biblia leírásai alapján határozták meg. Jézus halála a pászka idejére esett, amikor a római helytartó, Poncius Pilátus Júdeát irányította. A számítások szerint két lehetséges dátum maradt fenn: Kr. u. 30. április 7. és Kr. u. 33. április 3.

Johnston szerint a pollen és a kőzetmaradványok együtt erős bizonyítékot jelentenek a lepel hitelességére. Ugyanakkor a szkeptikusok továbbra is a radiokarbon-vizsgálatokra hivatkoznak, amelyek a szövet egy részét jóval későbbre, Kr. u. 1260 és 1390 közé datálták, írja a Daily Mail.