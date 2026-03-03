Iráni háború: „A gyerekeim miatt aggódom” - Kitálalt a külföldön rekedt magyar édesanya

Phuketen is rekedtek magyarok az iráni háború miatt. Egy édesanya 15 napig nyaralt egy baráti társasággal Thaiföldön, de a hétfői hazaindulás helyett a bizonytalanság fogadta őket. A tíz fős csoport kint rekedt a távol-keleti harcok miatt, és bár szombatra van új jegyük, az édesanya hangja elcsuklik, ha az otthon váró gyermekeire gondol. Ági, aki családjával jelenleg Belgiumban él, lapunknak mesélt a kinti helyzetről.
A tervek szerint hétfő este indultak volna haza Dubajon keresztül Budapestre, Ő onnan ment volna tovább a családjához Belgiumba, de a hírekből értesültek az iráni háborúról. A járatukat törölték, most majdnem egy hétig kell még kint maradniuk. A légitársaságot nem érték el, végül az utazási iroda tudott nekik szombatra új jegyet foglalni. Addig pedig Phuketben várja a gépe felszállását.
Ellentétben a Dubajban ragadt magyarokkal, itt maguknak kellett szállást keresniük és még az étkezést is saját zsebből kell finanszírozni, így a nyaralásuk végén. Csak bízni tudnak benne, hogy a biztosító vagy valaki majd visszatéríti ezeket a pluszköltségeket.
Bár a gyerekek tudják, hogy anyukájuk biztonságban van, a várakozás és a bizonytalanság aggasztja őket. Otthon egy 13 és egy 9 éves fiú várja haza az édesanyát.
Csak miattuk aggódom, sokkal jobban, mint magam miatt. Már vártuk, hogy 15 nap után újra együtt legyünk. Ilyen egy anyuka...
- mondta elcsukló hangon Ági, hangsúlyozva, hogy a teljes bizonytalanság a legrosszabb. Örülnek, hogy végre megvan az új repülőjegy, de nem biztos, hogy el is indul a gép.
A csoport tagjai között nincs pánik, de az út miatt van bennük egy kis félelem. Nem értik, miért kell ragaszkodni a dubaji átszálláshoz, amikor az iráni háború miatt a dubaji térség most veszélyesebb, mint a többi, a közelben lévő országé.
Bennem van félsz. Ha csak átszállással lehet hazajutni, akkor jó lenne elkerülni Dubai-t, Abu Dhabit vagy Dohát
- mondta az édesanya.
Sokan furcsállhatják, miért viszi valaki magával a munkahelyi laptopját egy egzotikus útra, de Áginak nyomós oka volt rá.
Én egyszer jártam úgy, hogy lemaradtam egy gépről és plusz szabadságot kellett kivenni. Nagyon kellemetlen volt és a kollégákat sem szerettem volna plusz munkával terhelni. Én azóta mindig mindenhová a munkahelyi laptoppal utazom... Most is itt van a laptop előttem és hétfő óta már dolgozom.
A csoport többi tagja próbálja oldani a stresszt, de a hangulat jóval feszültebb, mint a múlt héten.
Erre senki sem számított, és erre nem is nagyon lehet felkészülni. Mindenki várja, hogy hazamenjen és otthon legyen!
- mondja bizakodva az édesanya.
Mindenki csak azt várja, hogy eljöjjön a szombat és felszálljon a repülőgép. Bíznak benne, hogy semmi nem jön már közbe és végre hazatérhetnek a családtagjaikhoz.
