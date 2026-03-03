Szirénázó mentőautó vitte kórházba Reviczky Gábort: intenzív osztályra került a Nemzet Művésze

Mint ismeretes, nem is olyan rég még egy emberként szorított az ország Reviczky Gábor meggyógyulásáért, aki 2023 elején számolt be arról, hogy prosztatarákkal diagnosztizálták. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész ezt követően agresszív kezelést, köztük kemoterápiát kapott, miután a daganat áttéteket is képzett.

Reviczky Gábor: Mentő vitt be az intenzív osztályra Fotó: Cseke Csilla / MTI

A felfoghatatlan kitartásának és a kezeléseknek köszönhetően azóta már jól van, a közelmúltban azonban ismét nagy volt a riadalom, miután rosszul lett. A színművész egy sajtóesemény vörös szőnyegén mesélt az elmúlt hetek megpróbáltatásairól.

Fogalmam sincs, mitől, de teljesen elment a hangom – bár az elmúlt hetek fényében ez már szinte apróságnak tűnik. Volt ugyanis egy tüdőgyulladásom, amelynek következtében olyan rossz állapotba kerültem, hogy mentő vitt be az intenzív osztályra. Egy hétig bent tartottak a kórházban, majd ezt követően elestem és összetörtem a bordáimat

– mesélte a Nemzet Művésze a Blikknek.