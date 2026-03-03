Szirénázó mentőautó vitte kórházba Reviczky Gábort: intenzív osztályra került a Nemzet Művésze

Mint ismeretes, nem is olyan rég még egy emberként szorított az ország Reviczky Gábor meggyógyulásáért, aki 2023 elején számolt be arról, hogy prosztatarákkal diagnosztizálták. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész ezt követően agresszív kezelést, köztük kemoterápiát kapott, miután a daganat áttéteket is képzett.
A felfoghatatlan kitartásának és a kezeléseknek köszönhetően azóta már jól van, a közelmúltban azonban ismét nagy volt a riadalom, miután rosszul lett. A színművész egy sajtóesemény vörös szőnyegén mesélt az elmúlt hetek megpróbáltatásairól.
Fogalmam sincs, mitől, de teljesen elment a hangom – bár az elmúlt hetek fényében ez már szinte apróságnak tűnik. Volt ugyanis egy tüdőgyulladásom, amelynek következtében olyan rossz állapotba kerültem, hogy mentő vitt be az intenzív osztályra. Egy hétig bent tartottak a kórházban, majd ezt követően elestem és összetörtem a bordáimat
– mesélte a Nemzet Művésze a Blikknek.
Reviczky Gábor energiája valóban elképesztő, hiszen néhány hónappal ezelőtt arról mesélt lapunknak, hogy kizuhant az autójából, és csak a lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj.
Forgatni mentem. Nagyon korán, 3:20-kor keltem. Bár oda kocsival vittek, este előadásom is volt a színházban, oda viszont már saját autóval mentem. Amikor hazaértem, ki akartam szállni és nem tűnt fel, hogy nem engedelmeskednek a lábaim. Kizuhantam a kocsiból, térdre. Nagy nehezen felálltam, de minden energiám feletti erőre és akaraterőre volt szükségem hozzá. Végül nagy nehezen feltápászkodtam. Akkor láttam, hogy tiszta seb voltam, tiszta vér. Az aszfalton a kavicsok is mind bementek a bőrömbe
– idézte fel a történteket a színművész korábban a Borsnak.
