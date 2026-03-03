Kínos: több millióan veszíthették el a hozzáférésüket a Netflixhez

Ma már rengeteg olyan eszköz áll az emberek rendelkezésére, amin keresztül nézhetjük a streaming szolgáltatókat. Az egyik legnagyobb platform, a Netflix most megszüntette a kompatibilitását a PlayStation 3 eszközökre. Így aki keddig ezzel az eszközzel nézték a kedvenc sorozataikat és filmjeiket, annak most váltania kell.

Megszüntette a támogatást a Netflix. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock/Jesse33

Már nem támogatja a Netflix

Egyes felhasználók már korábban beszámoltak arról, hogy a PlayStation 3 eszközükön megjelent a következő üzenet: „A Netflix 2026. március 2. után nem lesz elérhető ezen az eszközön.”

Bár a PS3 gyártását 2017-ben leállították, a világon több, mint 87 millió darabot adtak el belőle, ami alapján feltételezhető, hogy még ma is többen használják. Egy 2023-as beszámoló szerint abban az évben még 2 millió ember használt aktívan PS3-at.

Az interneten több felhasználó is dicsérte, hogy a Netflixet, hogy ilyen sokáig kitartottak a PlayStation 3 mellett – írja a Metro.