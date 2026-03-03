Iráni rakéták végeztek a sztárrendezővel? Quentin Tarantino halálhíre terjed a neten

Quentin Tarantino meghalt? Az elmúlt órákban legalábbis ez a szörnyű hír kelt szárnyra az interneten, miszerint az iráni háború áldozatainak száma Hollywood évek óta Izraelben élő egyik legismertebb nevével is bővült. Mi több, az X-en elterjedt híresztelés szerint Quentin Tarantino felesége, Daniela Pick, és két közös gyermekük is elhunyt. A szívszaggató fejleményről viszont szerencsére elég hamar kiderült, hogy nem igaz.
Az internet épphogy kezd kilábalni a Jim Carrey klónozásáról szóló konteógyártásból, máris itt van a legújabb álhír-rémület Quentin Tarantino haláláról, melyet a net túlzottan élénk fantáziájú fele az Izraelt ért támadásokkal kötött össze.
A sztárrendező és családjának halálhíre rögtön végig is söpörte a világhálót, így magához az érintetthez, a színészethez sok-sok év után visszatérő Quentin Tarantinóhoz is eljutott, aki barátait és hozzátartozóit azonnal megnyugtatta, nincs semmi bajuk. Egy közeli ismerőse pedig úgy vélte, a Quentin Tarantino-filmek szerelmeseinek is joga van tudni, kedvencükkel minden rendben van-e, ezért a TMZ-nek megerősítette, nem történt tragédia.
Quentin [Tarantino] életben van és minden rendben van vele, és a családja is jól van
– árulta el a lapnak a rendező barátja.
Quentin Tarantino legutóbbi, 2019-ben megjelent Volt egyszer egy… Hollywood című filmje óta elég hosszú szünetet tart, már ami a filmezést illeti. A több mint 30 éve munkálkodó rendezőzsenitől persze nem állt messze sosem, hogy egy-egy munkája között évekre eltűnjön insiprálódni, azonban ennyi idő még egyszer sem telt el két alkotása között. Ennek oka viszont eléggé mindennapi: A következő, 10. filmje után a rendezéstől végleg visszavonuló Tarantino ugyanis az elmúlt években inkább a családjával foglalkozik.
Tarantino még 2018-ban házasodott össze az izraeli énekessel, Daniela Pickkel, akivel már két közös gyermeket is vállaltak azóta, családi fészeknek pedig Kalifornia helyett Pick hazáját, Izraelt nézték ki maguknak.
Az egyre csak fokozódó háborús helyzet, valamint a minden bizonnyal rendkívül bosszantó álhír-hullám hatására viszont korántsem lenne meglepő, ha Quentin Tarantino családjával együtt visszatérne egykori sikerei helyszínére, hogy biztonságban lehessen szeretteivel együtt.
