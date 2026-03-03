Iráni rakéták végeztek a sztárrendezővel? Quentin Tarantino halálhíre terjed a neten

Quentin Tarantino meghalt? Az elmúlt órákban legalábbis ez a szörnyű hír kelt szárnyra az interneten, miszerint az iráni háború áldozatainak száma Hollywood évek óta Izraelben élő egyik legismertebb nevével is bővült. Mi több, az X-en elterjedt híresztelés szerint Quentin Tarantino felesége, Daniela Pick, és két közös gyermekük is elhunyt. A szívszaggató fejleményről viszont szerencsére elég hamar kiderült, hogy nem igaz.

Quentin Tarantino és Daniela Pick felesége is odavesztek Irán Izrael elleni konfliktusában? (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Quentin Tarantinóval végeztek az iráni támadások? Tarantino barátja cáfolja ezt

Az internet épphogy kezd kilábalni a Jim Carrey klónozásáról szóló konteógyártásból, máris itt van a legújabb álhír-rémület Quentin Tarantino haláláról, melyet a net túlzottan élénk fantáziájú fele az Izraelt ért támadásokkal kötött össze.

A sztárrendező és családjának halálhíre rögtön végig is söpörte a világhálót, így magához az érintetthez, a színészethez sok-sok év után visszatérő Quentin Tarantinóhoz is eljutott, aki barátait és hozzátartozóit azonnal megnyugtatta, nincs semmi bajuk. Egy közeli ismerőse pedig úgy vélte, a Quentin Tarantino-filmek szerelmeseinek is joga van tudni, kedvencükkel minden rendben van-e, ezért a TMZ-nek megerősítette, nem történt tragédia.

Quentin [Tarantino] életben van és minden rendben van vele, és a családja is jól van

– árulta el a lapnak a rendező barátja.

A családalapítás csábította el Hollywoodból

Quentin Tarantino legutóbbi, 2019-ben megjelent Volt egyszer egy… Hollywood című filmje óta elég hosszú szünetet tart, már ami a filmezést illeti. A több mint 30 éve munkálkodó rendezőzsenitől persze nem állt messze sosem, hogy egy-egy munkája között évekre eltűnjön insiprálódni, azonban ennyi idő még egyszer sem telt el két alkotása között. Ennek oka viszont eléggé mindennapi: A következő, 10. filmje után a rendezéstől végleg visszavonuló Tarantino ugyanis az elmúlt években inkább a családjával foglalkozik.

Quentin Tarantino utolsó filmje, a Volt egyszer egy... Hollywood 2019-ben jelent meg, a rendező azóta inkább a családjával törődik (Fotó: Columbia Pictures)

Tarantino még 2018-ban házasodott össze az izraeli énekessel, Daniela Pickkel, akivel már két közös gyermeket is vállaltak azóta, családi fészeknek pedig Kalifornia helyett Pick hazáját, Izraelt nézték ki maguknak.