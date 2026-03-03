Séfek Séfe: Végleg elszabadultak az indulatok, Mirella kitálalt a botrányról – „Eldurrant az agyam”

A Séfek Séfe 7. évada minden eddiginél nagyobb drámát hozott: a műsor történetében először kizártak egy versenyzőt fizikai agresszió miatt. Princess Szabina és Orosz Mirella konfliktusa már korábban is érezhető volt, ám a tortasütős feladatnál durván elszabadultak az indulatok. A történtek után a Bors megkereste Mirellát, aki részletesen elmondta, mi vezetett a botrányhoz, és hogyan élte meg a helyzetet.

Orosz Mirella és Princess Szabina balhéja után kizárták Szabinát (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe műsorában a tortasütés lett a vesztük

A sorsdöntő feladat során tortát kellett készíteni, ami Mirella szerint az ő terepe. „Az volt a feladat, hogy tortát kellett sütni, amiben én nagyon otthon vagyok, hiszen cukrász végzettségem is van. Úgy gondoltam, hogy ezt a feladatot most igazán jól meg tudom csinálni, akár még egy nap séfe kitűzőt is szerezhetek, mert ez az én terepem.

Szabina viszont folyamatosan idegesített munka közben.

Többféle krémet készítettem, az egyiket betettem a hűtőbe. Mivel ő állandóan pattogott és bosszantott, egy idő után azt hittem, hogy elvette a krémemet. Számon is kértem rajta, mert akkora kapkodás volt, hogy már nem tudtam, mi hol van. Szerintem ő is feszült volt, mert nem sikerült rendesen átsütnie a tortáját" – mesélte Mirella.

Séfek Séfe: kizárással büntették Dancsi Szabinát, amiért megütötte az egyik ellenfelét (Fotó: TV2)

Séfek Séfe: Mirella elvesztette a türelmét

A fiatal lány szerint ekkor már amúgy is feszült volt a hangulat. „Teljesen eldurrant az agyam” – vallotta be. A vita hevében Szabina előbb egy konyharuhát dobott Mirella felé, majd – amikor kiderült, hogy a krém eltűnése csupán félreértés volt – meg is ütötte őt, bocsánatkérést követelve. A jelenet természetesen nem maradt következmények nélkül: a szerkesztők azonnal kizárták a TikTok-sztárt a versenyből.

Mirella továbbjutott a versenyben, de csapatvezetője, Krausz Gábor megjegyezte neki, hogy vegyen vissza ő is (Fotó: TV2)

Szerinte Dancsi Szabina bűne nem volt olyan mértékű, hogy kizárják a műsorból

Mirella ugyanakkor azt mondja, a helyzetet akkor nem érezte ennyire súlyosnak.

Kaotikus volt, idegesítő, de abban a pillanatban nem gondoltam, hogy ekkora következménye lesz. Viszont ha vannak szabályok, azokat be kell tartani

– fogalmazott.

A séfek a történtek után neki is jelezték, hogy érdemes lenne visszafognia magát a konfliktusokban. Mirella azonban nem tagadja: erős igazságérzete van, és nem az a típus, aki szó nélkül tűri a sértéseket. „A családom is mondta már, hogy hajlamos vagyok visszaszólni. De nem hagyom, hogy megalázzanak! Lehet, hogy jobban oda kell figyelnem, hogyan reagálok, de kiállok magamért.”