"Fentről vigyáz rám"– a kórházban tetováltat a gyógyíthatatlan beteg Nárcisz

Lisztes Nárcisz azzal írta be magát a történelembe, hogy teljesen ágyhoz kötve, társaitól elzárva érettségizett le, úgy, hogy közben semmilyen könnyítést nem kapott. Pedig a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő lány szüleinek születése után azt jósolták, Nárcisz nem fogja megélni az óvodás kort. Arra senki nem számított, hogy ennyire gyönyörű életpályát jár majd be. Most egy újabb tervvel állt elő: a kórházban tetováltatja magára elvesztett kiskutyája képét.

A gyógyíthatatlan beteg Nárcisz nagy vágya teljesül a tetoválással Fotó: beküldött

Nyolc hónapos korában derült ki, hogy egy gyógyíthatatlan betegséggel él együtt

Nárcisz egy genetikai eredetű izomsorvadással, SMA-val él együtt, amire a tudomány egyelőre nem találta meg az ellenszert. Ma már léteznek olyan génterápiák, amik lassítják a betegség lefolyását, de Nárcisz kiskorában ezek még nem voltak elérhetőek, ezért a fiatal lány ma már teljesen ágyhoz kötötten éli az életét. Mivel augusztus óta nagyon sokat volt beteg, ezért orvosai úgy döntöttek, jobb, ha a fiatal lány befekszik a kórházba és egy huzamosabb időt eltölt most ott.

Meglepően jól telnek a napok. Azt hittem, hogy nagyon unalmas lesz, de nem. Nagyon kedvesek az ápolók, egyikőjük még a kutyusát is behozta hozzám. A legjobb barátom is meg szokott látogatni, sőt a volt osztályfőnököm és az igazgató úr is meglátogatott

- meséli lapunknak Nárcisz.

A kiskutyával való találkozás különösen nagy öröm volt számára, ő is nagyon szereti az állatokat. Ezért is volt akkora fájdalom, amikor nemrég elvesztette hű társát, Rafit, aki annyi nehézségen keresztül segítette már át. Sajnos tőle el sem tudott búcsúzni, ugyanis pont kórházban volt, amikor Rafi meghalt.

Nárcisz és Rafi Fotó: Beküldött

Kutyája emlékére tetováltatást készíttet a kórházban

Nárcisz elmondta lapunknak, hogy kutyája elvesztése után szinte azonnal megfogalmazódott benne a tetoválás gondolata.

Bár tudom, hogy mindig figyel és fentről vigyáz rám, de szeretném, ha mindig velem lenne ilyen formában is. Szeretném, hogy ha ránézek, akkor erőt adjon nekem. Ez talán egy nagyon picit enyhíti a hiányát, bár ez a fajta fájdalom soha nem fog teljesen elmúlni, hiszen vele nőttem fel

- teszi hozzá a 19 éves lány.