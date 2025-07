“Lenyűgöző, egészen hihetetlen élmény volt vele dolgozni” - SMA Nárcisz korábbi igazgatója mesélt a közös munkáról

Lisztes Nárciszt korábban több iskola is elutasította

Nárcisz bár Somogy vármegyében él, az általános iskola elvégzése után azonban hiába kopogtatott több közeli középiskola ajtaján is, senki nem vállalta az oktatását. Nárcisz ugyanis nem szeretett volna speciális intézményben tanulni, ugyanolyan gimnáziumba szeretett volna járni, mint a többiek. Végül az interneten keresztül édesanyjával rátaláltak a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskolára, ahol az igazgató, Kaszás Zsolt úgy döntött, esélyt ad Nárcisznak.

Jött egy telefon, hogy van egy egészségügyileg problémás diák, hogy belefér-e a mi oktatási profilunkba. És megnéztem, hogy mi ez a betegség, az SMA. (...) De azt, hogy mennyire speciális az ő esete, azt csak akkor tudtam meg, amikor megtartottam az első órát. Én voltam a magyartanára 4 éven keresztül. Amikor először találkoztunk így online, akkor azért az szívbemarkoló volt, még így a távolból is.

Zsolt ezután beszélt Nárcisz édesanyjával, megnézte a bizonyítványát és végül úgy döntött, hogy felveszi a kislányt, szerinte ugyanis mindenkinek jár az esély, aki tanulni akar, akkor is, ha ilyen súlyos beteg.

Nárcisz laptopot kapott volt tanáraitól, az érettségi után sem engedi el a kezét korábbi iskolája

Forrás: Beküldött

Semmit nem kapott ingyen, mindenért keményen meg kellett dolgoznia

Nárcisz osztályfőnöke Pákolicz-Juhász Ágnes, Ági néni lett, aki végig szorosan fogta Nárcisz kezét. Már a 9. osztály előtti nyáron meglátogatta a családot, és mindvégig igyekezett segíteni a kislánynak, még a távolból is. Nárciszra azonban ugyanazok a feltételek voltak érvényben, mint bármely más diákra. Testnevelésből, vagy bármely más személyes jelenlétet igénylő tárgyból persze fel volt mentve, de a többi tantárgyból neki is ugyanúgy kellett teljesíteni - Nárcisz pedig tette is ezt teljes lendülettel.

Az a küzdésvágy, ami benne van és az a motiváltság, az szerintem párját ritkító és mindenkinek példaképként kell, hogy szolgáljon, nekünk is, felnőtteknek. Nagyon büszkék vagyunk rá. Nárcisz nagyon jó természetű, szerethető egyéniség, másrészt nagyon okos és nagyon-nagyon tanulékony, így bőven megkaphatta azt a terhelést, amit a másik diák is, nem kell vele kivételezni semmiben sem.

– mondta lapunknak az igazgató, majd azt is hozzátette, hogy a későbbiekben sem szeretnék elengedni Nárcisz kezét, szeretnék tartani vele a kapcsolatot, ahogy teszik ezt máig is.

Minden percért megérte, amit vele töltöttük és rengeteget tanultunk tőle. És remélem, hogy fordítva is így van, hogy tudja azt majd kamatoztatni a továbbiakban, amit nálunk tanult és elért

– zárta gondolatait Zsolt, majd azt is hozzátette, hogy szeretné, ha Nárcisz története más beteg, nehéz sorsú fiatalok előtt is példaként szolgálna, ha mások is erőt tudnának meríteni belőle, mert igenis szinte bármit meg lehet csinálni, még ekkora nehézségek ellenére is. Kaszás Zsolt hangsúlyozta, hogy iskolájuk kapuja mindenki előtt nyitva áll, azok előtt is, akik hasonlóan nehéz helyzetben vannak, ő ugyanis hisz abban, hogy mindenkinek joga van a tanuláshoz. Az iskola elérhetősége IDE kattintva látható.