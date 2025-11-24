"Félelem nélkül aludtam el, pedig nagyon sok kockázat van nálam" - SMA Nárcisz súlyos műtéten van túl

Közel két hónapnyi kórházi lét után, SMA-s Nárcisz végre hazatérhetett. Ráadásul a műtétje is rendben lezajlott, pedig Nárcisz számára minden altatással együtt járó beavatkozás hatalmas kockázat. A 19 éves lány örül, hogy újra a családjával lehet és hogy elkezdett újra erőre kapni. A karácsonyt imádja, alig várja, hogy anyukájával feldíszítsék a házat és fényárban ússzon az egész lakás.
Lisztes Nárcisz 2006. augusztus 13-án született. Mindössze 8 hónapos volt, amikor kiderült, hogy egy gyógyíthatatlan betegséggel, SMA-val született, amivel legfeljebb csak pár évet tud együtt élni. Orvosai jóslatára azonban Nárcisz rácáfolt, idén lett 19 éves. A fiatal lány ugyan teljesen ágyhoz kötötten, éjszakánként pedig lélegeztetőgépre kötve tölti mindennapjait, a benne lakozó küzdésvágy példaértékű. Idén májusban mindenféle kedvezmény nélkül, egy teljesen átlagos gimnáziumban, egészséges osztálytársaival egyidőben ő is leérettségizett.
Nárcisz a körülményekhez képest jó egészségnek örvend, még annak ellenére is, hogy kiskorában még nem álltak rendelkezésre olyan génterápiák, amit a mostani SMA-s kisgyerekek már megkaphatnak. Ezek a speciális injekciók sem gyógyítják meg a krónikus izomsorvadást, azonban lassítják a lefolyását.
Nárcisz szeptember végén azért került kórházba, mert különböző vírusok támadták meg a szervezetét, amitől fulladni kezdett és nehezen kapott levegőt. Bent tartózkodása során egy műtét keretében a gégekanüljét is ki kellett cserélni. Nárcisz tartott ettől a beavatkozástól, mert esetében minden altatás kockázatos.
A műtét azonban rendben lezajlott, Nárciszt pedig kiengedték a kórházból.
Betegsége alatt napközben is lélegeztetőgépre volt szüksége, azonban amióta hazaengedték, kevesebbszer használja a légzéstámogató berendezést.
Szerencsére a legjobb orvosok voltak a műtőben, így félelem nélkül aludtam el, pedig nagyon sok kockázat van nálam. Szerdán műtöttek. Mivel jól sikerült, ezért egy napot megfigyeltek még a biztonság kedvéért, de pénteken már jöhettem haza. Hiányoztak már nagyon a testvéreim és az anyukám
— mesélte lapunknak Nárcisz, akinek három testvére van: két fiú és egy lány, 12, 13 és 16 évesek.
Hazatérve a főszerep most a pihenésé, a fő, hogy Nárcisz újra erőre kapjon és folytathassa a tanulást. Most épp spanyolul tanul, februárban pedig szeretné beadni a jelentkezését néhány egyetemre, a fiatal lány álma ugyanis az, hogy egy nap pszichológus váljon belőle. Az ünnepeket otthon fogja tölteni a családja körében.
Mi már nagyban készülünk az ünnepekre, én nagyon szeretem a karácsonyt, ezért minden évben, ahogy csak lehet ki szoktuk díszíteni a ház minden pontját. Az ünnepeket a családdal szoktuk ünnepelni, szerintem így az igazi
— válaszolta kérdésünkre, majd azt is hozzátette, hogy idén neki a legnagyobb ajándék az lenne, ha kicsit megerősödne.
