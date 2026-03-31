BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Valami nagyon nincsen rendben!" - Sírva könyörgött az orvosoknak a nagybeteg kisfiú édesanyja

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 07:30
diagnóziskisfiúkezelésorvos
A kicsi jelenleg is kezelés alatt áll. A kisfiú, Sonny egy, a rákhoz hasonló betegségben szenved, ám az orvosok sokáig téves diagnózist állítottak fel.
Bors
A szerző cikkei

Egy, a rákhoz hasonló betegség miatt kap esik át most kezelésen az az angliai kisfiú, aki sokáig téves diagnózist kapott. Amikor Sonny Hook 2025 januárjában a világra jött, a testén lévő vörös kiütéseket a humán papillomavírusnak (HPV) és pikkelysömörnek tulajdonították, majd nem sokkal később hazaengedték a nottinghamshire-i King's Mill Kórházból. Négy hónappal később azonban Sonny édesanyja, Emma Hook észrevette, hogy nyílt sebek jelentek meg a kisfiú nyaka alatt, a hónaljában és az ágyékánál is, mialatt tartós fülgyulladás és bölcsősapka jelentkezett nála.

13 hónaposan már súlyos betegséggel küzd a kis Sonny / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Súlyos betegséggel küzd a 13 hónapos Sonny

Minden csak egyre rosszabb és rosszabb lett, míg végül elértem a töréspontot. Sírva mondtam az orvosnak, hogy fül-orr-gégészhez kell fordulnunk, mert valami nagyon nincsen rendben

- emlékezett vissza a 31 éves Emma.

Sonnyt ezután a King's Mill-i Kórház fül-orr-gégésze utalta be egy bőrgyógyászhoz, aki folytatta a pikkelysömör elleni kezelést, annak ellenére, hogy Emma elmondta a szakorvosnak, a kezelés nem használ. Végül a nottinghami Queen's Medical Centre (QMC) bőrgyógyászati ​​osztálya küldte el őket az onkológiára, ahol az akkor 10 hónapos kisfiúnál LCH-t, vagyis Langerhans-sejtes hisztiocitózist  diagnosztizáltak, ami egy, a rákhoz hasonló rendellenesség: olyankor fordul elő, amikor a Langerhans-sejtek, az immunrendszer sejtjei, felhalmozódnak a gyermekek testében, ez pedig szövetkárosodást és daganatok kialakulását okozhatja.

Sonny ezután több kemoterápiás kúrán is átesett, hogy megszabaduljon a nyirokcsomóiban lévő LCH-tól, jelenleg pedig háromhetente kemoterápiás- és szteroidkezelésben részesül a bőrén és a fülében lévő állapot kezelésére. Az anya, Emma a történtek után arra buzdít minden szülőt, bízzanak az ösztöneikben, ha a gyermekeik egészsége a tét.

Senkinek sem kellene az orvosokkal harcba szállnia, de sajnos néha muszáj 

- tette hozzá az édesanya, a People beszámolója szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
