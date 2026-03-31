"Valami nagyon nincsen rendben!" - Sírva könyörgött az orvosoknak a nagybeteg kisfiú édesanyja

Egy, a rákhoz hasonló betegség miatt kap esik át most kezelésen az az angliai kisfiú, aki sokáig téves diagnózist kapott. Amikor Sonny Hook 2025 januárjában a világra jött, a testén lévő vörös kiütéseket a humán papillomavírusnak (HPV) és pikkelysömörnek tulajdonították, majd nem sokkal később hazaengedték a nottinghamshire-i King's Mill Kórházból. Négy hónappal később azonban Sonny édesanyja, Emma Hook észrevette, hogy nyílt sebek jelentek meg a kisfiú nyaka alatt, a hónaljában és az ágyékánál is, mialatt tartós fülgyulladás és bölcsősapka jelentkezett nála.

13 hónaposan már súlyos betegséggel küzd a kis Sonny

Súlyos betegséggel küzd a 13 hónapos Sonny

Minden csak egyre rosszabb és rosszabb lett, míg végül elértem a töréspontot. Sírva mondtam az orvosnak, hogy fül-orr-gégészhez kell fordulnunk, mert valami nagyon nincsen rendben

- emlékezett vissza a 31 éves Emma.

Sonnyt ezután a King's Mill-i Kórház fül-orr-gégésze utalta be egy bőrgyógyászhoz, aki folytatta a pikkelysömör elleni kezelést, annak ellenére, hogy Emma elmondta a szakorvosnak, a kezelés nem használ. Végül a nottinghami Queen's Medical Centre (QMC) bőrgyógyászati ​​osztálya küldte el őket az onkológiára, ahol az akkor 10 hónapos kisfiúnál LCH-t, vagyis Langerhans-sejtes hisztiocitózist diagnosztizáltak, ami egy, a rákhoz hasonló rendellenesség: olyankor fordul elő, amikor a Langerhans-sejtek, az immunrendszer sejtjei, felhalmozódnak a gyermekek testében, ez pedig szövetkárosodást és daganatok kialakulását okozhatja.

Sonny ezután több kemoterápiás kúrán is átesett, hogy megszabaduljon a nyirokcsomóiban lévő LCH-tól, jelenleg pedig háromhetente kemoterápiás- és szteroidkezelésben részesül a bőrén és a fülében lévő állapot kezelésére. Az anya, Emma a történtek után arra buzdít minden szülőt, bízzanak az ösztöneikben, ha a gyermekeik egészsége a tét.

Senkinek sem kellene az orvosokkal harcba szállnia, de sajnos néha muszáj

- tette hozzá az édesanya, a People beszámolója szerint.