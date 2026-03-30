"Észrevettem, hogy megváltozott a hangom, és most 30 évesen kerekesszékben ülök, és szondán keresztül táplálnak"

Tom Davies mindössze 29 éves volt, amikor furcsa változást vett észre a hangjában, akkor még nem sejtette, hogy ez egy kegyetlen betegség első jele, amely végül kerekesszékbe kényszeríti.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A betegség sokáig tünetmentes volt

Nem sokkal később a kezei is gyengülni kezdtek, a vizsgálatok pedig lesújtó igazságot tártak fel, a rögbijátékos motoros neuronbetegségben (MND) szenved. Ez a ritka, könyörtelen kór fokozatosan támadja meg az idegrendszert, és ahogy előrehalad, egyre nehezebbé teszi a járást, a beszédet, sőt még a légzést is.

Az orvosi kutatások még nem találtak gyógymódot a ritka betegségre, és nincsenek olyan terápiák, amelyek visszafordíthatnák vagy megállíthatnák a betegség progresszióját.

Ennek ellenére vannak olyan kezelések, amelyek segíthetnek a motoros neuronbetegségben szenvedőknek jobb életminőséget elérni, valamint javíthatják mobilitásukat és testi funkcióikat.

Ami még megrázóbb, hogy a betegség a rögbijátékosok körében gyakrabban fordul elő. A ma már 30 éves férfi visszaemlékezve a diagnózis felállításának pillanatára, élete egyik leglesújtóbb fordulatáról beszél.

Soha nem gondoltam volna, hogy a játéktól bármilyen hosszú távú agyi problémám lesz, az egyetlen aggodalmam az volt, hogy később ízületi vagy izomproblémák alakulhatnak ki. Jelenleg ez egy nagyon kevéssé kutatott terület, így lehetetlen biztosan tudni

Minden nehézség ellenére az angol férfi azt mondja, még mindig szereti a sportot. A férfi ma már etetőcsövön keresztül jut táplálékhoz, kerekesszékbe kényszerült, és alig tudja használni a karjait és a kezeit.

A legnehezebb számára mégsem csak a fizikai korlátok, hanem a bizonytalanság az, ami igazán felemészti. Nem tudja, mennyi ideje van hátra, és azt sem, hogyan romlik majd tovább az állapota.

Párja, a 30 éves Alex Ross megható szavakkal beszélt róla, elmondása szerint a férfi csodálatos partner, aki minden akadály ellenére sem hagyja, hogy a betegsége határozza meg, ki is ő valójában - írja a The Sun.