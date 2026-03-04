Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
HPV tünetei ellen oltást előkészítő orvos.

A HPV bárkit megfertőzhet: az emberek 80%-a találkozik vele élete során, mégis keveset beszélünk róla

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 14:45
Évente mintegy félmillió ember hal meg a vírussal összefüggésbe hozható rákos megbetegedésben. A HPV tünetei gyakran észrevétlenek maradnak, vagy egyáltalán nem is jelentkeznek, pedig a fertőzés komoly következményekkel járhat. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz ellene, és hogyan ismerheted fel, ha esetleg te is érintett vagy!
Ripszám Boglárka
Március 4. a HPV-tudatosság napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a sokszor tünetmentes, ám súlyos egészségügyi kockázatokkal járó fertőzésre, a HPV tüneteire, megelőzésére és kezelésére. Célja, hogy eloszlassa a tévhiteket – köztük a megbélyegzést is, amely sokakat visszatart attól, hogy időben orvoshoz forduljanak.

HPV tünetei ellen oltást kapott nő.
Légy tájékozott: ismerd meg a HPV tüneteit és kezelési lehetőségeit!
Fotó: sasirin pamai /   shutterstock
  • Március 4. a HPV-tudatosság világnapja.
  • A HPV a világ legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzése.
  • A fertőzés számos tünettel járhat, de sokszor panaszmentes marad.
  • Fontos a rendszeres szűrővizsgálat.
  • A vírus ellen oltással védekezhetünk.

Mik a HPV tünetei? Ismerd meg jobban a betegséget!

A humán papillomavírus a Papillomaviridae víruscsalád tagja. Mintegy 170 típusa ismert, közülük legalább 40 képes az intim területeken fertőzést okozni. Egyes típusok jóindulatú elváltozásokat, például szemölcsöket idéznek elő, mások – az úgynevezett magas kockázatú csoportba tartozók – rosszindulatú daganatok kialakulásában játszhatnak szerepet.

A HPV tüneteire felhívó fakockákat forgató öltönyös férfi.
A HPV nemcsak a méhnyakrákért felelős: más hámszöveti daganatok – például a végbélnyílást, a szájüreget vagy a garatot érintő rosszindulatú elváltozások – kialakulását is okozhatja.
Fotó: wutzkohphoto /   shutterstock

Nem csak nőügy: bárkit érinthet!

A HPV a világ legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzése.

  • A népesség nagy része – becslések szerint 80%-a – élete során legalább egyszer találkozik vele.
  • A világon diagnosztizált minden 20. daganatos megbetegedés hátterében HPV-fertőzés áll.
  • A HPV-vel összefüggő rákos betegségek miatt évente közel félmillió ember hal meg.
  • A méhnyakrák rosszindulatú daganatainak 99%-át a HPV okozza.

Mindent a HPV-fertőzésről

A fertőzés sok esetben tünetmentes. Különösen férfiaknál gyakori, hogy semmilyen panaszt nem tapasztalnak. Az immunrendszer akár néhány hónap alatt leküzdheti a fertőzést. Azonban a tünetmentesség nem jelenti azt, hogy a fertőzés később nem okozhat problémát – főleg újrafertőződés esetén.

Milyen tünetekkel jár a HPV-fertőzés?

Amennyiben jelentkeznek a HPV tünetei, azok a vírus típusától függően különbözőek lehetnek. 

Előfordulhat:

  • vírusos szemölcs a tenyéren vagy a talpon
  • nemi szemölcs (condyloma) mindkét nem esetében
  • a méhnyakrák rákmegelőző állapotában jelentkező elváltozás, az úgynevezett cervikális diszplázia
  • méhnyakrák vagy más, hámszövetet érintő rosszindulatú daganat
  • bár ez nem specifikus HPV-tünet, a nőknél jelentkezhet híg hüvelyi folyás

A fertőzés sokszor csak a szűrővizsgálat során – például nőgyógyászati citológiai vizsgálat vagy HPV-teszt során – derül ki.

HPV-teszt elvégzéséhez bőrgyógyász, nőgyógyász vagy infektológus szakorvoshoz lehet fordulni.

Hogyan terjed a HPV-fertőzés?

Fontos tudni, hogy a tünetmentes hordozó fertőzhet is! Az elváltozások kezelése nem jelenti a vírus teljes eltűnését a szervezetből.

HPV tüneteit tapasztaló nő.
A HPV lappangási ideje akár 3-8 hónap is lehet.
Fotó: MMD Creative /   shutterstock

A fertőzés közvetlen bőr-bőr vagy bőr-nyálkahártya kontaktus útján adódik át. Leggyakrabban szexuális együttlét során történik a fertőzés, de hétköznapi, közvetlen bőrkontaktus is elegendő lehet az átadáshoz. Az óvszer használata csökkenti a fertőzés kockázatát, de nem nyújt teljes védelmet, mivel a vírus a nemi szervek környéki, nem fedett bőrfelületeken is jelen lehet.

A kezelés ideje alatt – a partner védelme érdekében – ne éljünk nemi életet!

A HPV kezelése

Jelenleg a HPV-fertőzés kezelése az okozott elváltozások megszüntetésére irányul. A szemölcsök eltávolíthatók, a rákmegelőző állapotok és a daganatok pedig speciális nőgyógyászati, sebészeti vagy onkológiai ellátást igényelnek.

A HPV megelőzése

A HPV-fertőzés és az általa okozott daganatok megelőzhetők! A leggyakoribb és legveszélyesebb típusok ellen oltással védekezhetünk (nők és férfiak egyaránt!). Emellett a rendszeres szűrővizsgálatok – például a méhnyakrákszűrés – lehetővé teszik a rákmegelőző elváltozások korai felismerését és kezelését.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.

A magas rizikójú HPV-fertőzések is növelhetik a szájüregi daganatok kialakulásának esélyét. Az alábbi videóban láthatod, hogyan végezhetsz szájüregi önvizsgálatot:

