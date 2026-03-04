A HPV bárkit megfertőzhet: az emberek 80%-a találkozik vele élete során, mégis keveset beszélünk róla

Március 4. a HPV-tudatosság napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a sokszor tünetmentes, ám súlyos egészségügyi kockázatokkal járó fertőzésre, a HPV tüneteire, megelőzésére és kezelésére. Célja, hogy eloszlassa a tévhiteket – köztük a megbélyegzést is, amely sokakat visszatart attól, hogy időben orvoshoz forduljanak.

Légy tájékozott: ismerd meg a HPV tüneteit és kezelési lehetőségeit!

Fotó: sasirin pamai / shutterstock

Március 4. a HPV-tudatosság világnapja.

A HPV a világ legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzése.

A fertőzés számos tünettel járhat, de sokszor panaszmentes marad.

Fontos a rendszeres szűrővizsgálat.

A vírus ellen oltással védekezhetünk.

Mik a HPV tünetei? Ismerd meg jobban a betegséget!

A humán papillomavírus a Papillomaviridae víruscsalád tagja. Mintegy 170 típusa ismert, közülük legalább 40 képes az intim területeken fertőzést okozni. Egyes típusok jóindulatú elváltozásokat, például szemölcsöket idéznek elő, mások – az úgynevezett magas kockázatú csoportba tartozók – rosszindulatú daganatok kialakulásában játszhatnak szerepet.

A HPV nemcsak a méhnyakrákért felelős: más hámszöveti daganatok – például a végbélnyílást, a szájüreget vagy a garatot érintő rosszindulatú elváltozások – kialakulását is okozhatja.

Fotó: wutzkohphoto / shutterstock

Nem csak nőügy: bárkit érinthet! A HPV a világ legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzése. A népesség nagy része – becslések szerint 80%-a – élete során legalább egyszer találkozik vele.

A világon diagnosztizált minden 20. daganatos megbetegedés hátterében HPV-fertőzés áll.

A HPV-vel összefüggő rákos betegségek miatt évente közel félmillió ember hal meg.

A méhnyakrák rosszindulatú daganatainak 99%-át a HPV okozza.

Mindent a HPV-fertőzésről

A fertőzés sok esetben tünetmentes. Különösen férfiaknál gyakori, hogy semmilyen panaszt nem tapasztalnak. Az immunrendszer akár néhány hónap alatt leküzdheti a fertőzést. Azonban a tünetmentesség nem jelenti azt, hogy a fertőzés később nem okozhat problémát – főleg újrafertőződés esetén.

Milyen tünetekkel jár a HPV-fertőzés?

Amennyiben jelentkeznek a HPV tünetei, azok a vírus típusától függően különbözőek lehetnek.

Előfordulhat:

vírusos szemölcs a tenyéren vagy a talpon

nemi szemölcs (condyloma) mindkét nem esetében

a méhnyakrák rákmegelőző állapotában jelentkező elváltozás, az úgynevezett cervikális diszplázia

méhnyakrák vagy más, hámszövetet érintő rosszindulatú daganat

bár ez nem specifikus HPV-tünet, a nőknél jelentkezhet híg hüvelyi folyás

A fertőzés sokszor csak a szűrővizsgálat során – például nőgyógyászati citológiai vizsgálat vagy HPV-teszt során – derül ki.

HPV-teszt elvégzéséhez bőrgyógyász, nőgyógyász vagy infektológus szakorvoshoz lehet fordulni.