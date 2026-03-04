A HPV bárkit megfertőzhet: az emberek 80%-a találkozik vele élete során, mégis keveset beszélünk róla

Március 4. a HPV-tudatosság napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a sokszor tünetmentes, ám súlyos egészségügyi kockázatokkal járó fertőzésre, a HPV tüneteire, megelőzésére és kezelésére. Célja, hogy eloszlassa a tévhiteket – köztük a megbélyegzést is, amely sokakat visszatart attól, hogy időben orvoshoz forduljanak.
A humán papillomavírus a Papillomaviridae víruscsalád tagja. Mintegy 170 típusa ismert, közülük legalább 40 képes az intim területeken fertőzést okozni. Egyes típusok jóindulatú elváltozásokat, például szemölcsöket idéznek elő, mások – az úgynevezett magas kockázatú csoportba tartozók – rosszindulatú daganatok kialakulásában játszhatnak szerepet.
A HPV a világ legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzése.
A fertőzés sok esetben tünetmentes. Különösen férfiaknál gyakori, hogy semmilyen panaszt nem tapasztalnak. Az immunrendszer akár néhány hónap alatt leküzdheti a fertőzést. Azonban a tünetmentesség nem jelenti azt, hogy a fertőzés később nem okozhat problémát – főleg újrafertőződés esetén.
Amennyiben jelentkeznek a HPV tünetei, azok a vírus típusától függően különbözőek lehetnek.
Előfordulhat:
A fertőzés sokszor csak a szűrővizsgálat során – például nőgyógyászati citológiai vizsgálat vagy HPV-teszt során – derül ki.
HPV-teszt elvégzéséhez bőrgyógyász, nőgyógyász vagy infektológus szakorvoshoz lehet fordulni.
Fontos tudni, hogy a tünetmentes hordozó fertőzhet is! Az elváltozások kezelése nem jelenti a vírus teljes eltűnését a szervezetből.
A fertőzés közvetlen bőr-bőr vagy bőr-nyálkahártya kontaktus útján adódik át. Leggyakrabban szexuális együttlét során történik a fertőzés, de hétköznapi, közvetlen bőrkontaktus is elegendő lehet az átadáshoz. Az óvszer használata csökkenti a fertőzés kockázatát, de nem nyújt teljes védelmet, mivel a vírus a nemi szervek környéki, nem fedett bőrfelületeken is jelen lehet.
A kezelés ideje alatt – a partner védelme érdekében – ne éljünk nemi életet!
Jelenleg a HPV-fertőzés kezelése az okozott elváltozások megszüntetésére irányul. A szemölcsök eltávolíthatók, a rákmegelőző állapotok és a daganatok pedig speciális nőgyógyászati, sebészeti vagy onkológiai ellátást igényelnek.
A HPV-fertőzés és az általa okozott daganatok megelőzhetők! A leggyakoribb és legveszélyesebb típusok ellen oltással védekezhetünk (nők és férfiak egyaránt!). Emellett a rendszeres szűrővizsgálatok – például a méhnyakrákszűrés – lehetővé teszik a rákmegelőző elváltozások korai felismerését és kezelését.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
A magas rizikójú HPV-fertőzések is növelhetik a szájüregi daganatok kialakulásának esélyét. Az alábbi videóban láthatod, hogyan végezhetsz szájüregi önvizsgálatot:
