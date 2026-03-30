"Egy újabb csatát kell megnyernünk" – születésekor kapott sztrókot Hanna, most egy műtét mindent megváltoztathat

Hanna világra jöttekor műthetetlen, életre szóló sztrók pecsételte meg a sorsát. Az orvosok akkor nem adtak reményt a ma már tízéves kislánynak – mégis minden reggel ugyanazzal a szóval indítja a napját: „szeretlek.” Most újabb megpróbáltatás jött el a kislány életében. A 14 éves Hanna a Nazarov-féle műtétre készül fel, és nagyban gyűjtenek rá!
Tíz éve, egy sürgősségi császármetszés után minden megváltozott. A diagnózis súlyos volt: az agyban kialakult károsodás következtében Hanna életét végigkíséri a küzdelem, fejlesztések, kezelések és orvosi beavatkozások sora. Az orvosok akkor olyan döntést is felvetettek, amely egy édesanya számára felfoghatatlan volt.
Azt mondták, hagyjam ott a kórházban, mert csak vegetálni fog…
– mesélte Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna, a tízéves, súlyosan sérült Hanna édesanyja.
Zsuzsanna azonban nem engedte el a gyermekét.
Két utam volt: vagy csinálom, vagy elengedem az egészet. De én azt mondtam: nem. Amíg fizikailag bírom, addig nem engedem el. Ő az én gyerekem. Pont
– tette hozzá az édesanya.
A család azóta minden napot küzdelemként és ajándékként él meg. Hanna állapota folyamatos odafigyelést igényel, most pedig ismét egy sorsfordító helyzet előtt állnak: újabb műtét vár rá.
A beavatkozást Nazarov doktor javasolta, aki már korábban is a nyári időpontot tartotta volna a legbiztonságosabbnak, hogy ne romoljon tovább Hanna állapota. Az édesanya azonban akkor nem tudott igent mondani, mert a műtét túl nagy anyagi teher volt.
Anyaként azt érzem, hogy minden nappal csak azt szeretném, hogy minél hamarabb túl legyen rajta.
– tette hozzá.
A család több mint 6000 ember figyelmére és támogatására számíthat, és az édesanya gyakran hangsúlyozza: minden apró segítség számít. Most nemcsak anyagi támogatást kérnek, hanem összefogást is.
Ha mindenki csak 1.000 forinttal tudna segíteni… talán már nyáron megtörténhetne a műtét. Osszátok meg Hanna történetét, beszéljetek róla, mert minden egyes megosztás közelebb viszi őt a gyógyuláshoz
– zárta gondolatát Zsuzsanna, Hanna édesanyja.
