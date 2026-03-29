"Csak a feje fájt" - agyhártyagyulladásban halt meg a fiatal

Mint arról korábban beszámoltunk, fiatalok életét követeli egy márciusban kitört agyhártyagyulladás-járvány Kentben, ami miatt Deniz Mills, aki fiát ugyanebben a betegségben vesztette el korábban, szívszorító felhívást tett. Deniz fia, Aaron 18 éves volt, amikor januárban elhunyt. Azóta is pedig az a célja, hogy felhívja a figyelmet a kórra és az azt megelőző vakcinára.

Fél nap alatt legyőzte az agyhártyagyulladás a tinit

Deniz a diagnózis felállításakor nem értette, hogy fia miként kaphatta el a járványt, amikor ő megkapta a védőoltást az iskolában. Később azonban kiderült, a tini esetében erről nem volt szó.

Csak a feje fájt. Annyira lesújtó az egész. Soha nem gondolod, hogy az egészséges 18 évesedet egyszer csak elveszíted egy olyan kór miatt, amire van ellenszer. Az életem a feje tetejére állt

- nyilatkozta, kiemelve, Aaron tele volt élettel.

Mindig az volt a célja, hogy megnevettessen másokat, örömet vigyen az életükbe. Annyira remek ember volt. Sporttudományt és focit tanult. Karácsonykor lett rosszul. Hazajött az egyetemről, majd néhány nappal később fejfájással kelt. Az állapota nagyon gyorsan romlott. Rohamokat kapott, amire antibiotikumot írtak fel, mígnem kórházba került. Az agyában folyadék keletkezet, amit le kellett szívni. Ekkor azt hittük, jobban lesz, de kiderült, az agyi funkciói szinte teljesen megszűntek. Az orvos figyelmeztetett, hiába a műtét, Aaron nem éli túl. Ez a mondat pedig csupán 12 órával a reggeli fejfájás után hangzott el. Szívszorító

- emlékezett vissza Deniz a tragikus január 3-i napra, kiemelve, ha tudta volna, hogy fia nem kapta meg az oltást, kifizette volna, hogy magánúton kapja meg, írja a Mirror.

Kifizettem volna, hisz megmentette volna a fiam életét. Bárcsak tudtam volna.