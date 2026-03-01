Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyermekem a bölcsődében kapta el a viktoriánus vírust – napokig küzdött életéért a kórházban

2026. március 01. 11:30
Az édesanya nem is hitte, hogy a betegség még létezik. A viktoriánus vírus idén aggasztóan terjed.
Bors
Amikor Lenny-George hirtelen súlyosan megbetegedett, édesanyja, Hannah Steppel azonnal megrémült a gyorsan terjedő viktoriánus vírus hírére gondolva. A kisfiú egy londoni bölcsődében kapta el a kanyarót, és napokig küzdött az életéért a kórházban. 

Bölcsődében kapta el a viktoriánus vírust egy gyermek
Illusztráció: Andrei_R / Shutterstock 

Majdnem megölte a viktoriánus vírus 

Angliában az utóbbi időben jelentősen megnőtt a megbetegedések száma: az elmúlt hetekben 21 százalékkal emelkedett a fertőzöttek aránya. Országszerte legalább 158 beteget regisztráltak, közülük 140-et Londonban - egyszer a statisztika része volt Lenny-George is.

A 31 éves édesanya elmondta, fogalma sem volt arról, hogy a betegség ennyire veszélyes lehet. Az orvosok szerint a kisfiú az első éjszakákat alig élte túl.

Azt hittem, ez egy viktoriánus kori betegség. Soha nem ismertem senkit, akinek ilyen betegsége lett volna, mielőtt a fiam elkapta

- mondta az édesanya.

Hannah most abban reménykedik, hogy történetük ráébreszti az embereket arra, milyen súlyos lehet a kanyaró, és mennyire fontos az ellene való védőoltás. A mulasztás ugyanis nemcsak a saját, hanem mások gyermekeit is veszélybe sodorhatja.

A kanyaró elleni oltást 12 és 18 hónapos korban adják be. A most hároméves Lenny-George oltásai naprakészek voltak: 2023 júniusában kapta meg az első MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) elleni vakcinát. A második adagot csak 2025 októberében kellett volna megkapnia, vagyis az oltása érvényes volt, amikor 2024 áprilisában megfertőződött.

A kisfiú a bölcsődében lett rosszul: folyt az orra, nem evett, nagyon levert volt. Először vírusfertőzésre gyanakodtak, ezért az orvosok hazaküldték. Néhány nappal később azonban testét kiütések borították, és fehér foltok jelentek meg a szájában. Lenny-George semmit sem tudott magában tartani, így fennállt a kiszáradás veszélye. Egy nappal később már levegőt is alig kapott és teste remegett - ekkor mentő szállította kórházba.

Az orvosok végül kanyarót, kruppot, stridort és tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála. Ezek a szövődmények akkor alakulhatnak ki, ha a kanyaró a szervezet más részeire is átterjed. Lenny-George öt napot töltött kórházban, ez idő alatt infúziót kapott a kiszáradás miatt, antibiotikumokkal kezelték, és oxigénmaszkra is szüksége volt.

A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely köhögéssel, tüsszentéssel vagy akár levegővétellel is terjedhet. A tünetek közé tartoznak a megfázásszerű panaszok, a szájban megjelenő fehér foltok és a testszerte kialakuló kiütések. Súlyos esetben tüdőgyulladást vagy agyhártyagyulladást is okozhat. A szakemberek szerint az MMR vagy MMRV vakcina beadása a leghatékonyabb módja a megelőzésnek - írja a The Sun.

 

