Folyton puffadsz, fáj, feszül a hasad? Ezzel az egyszerű szokással búcsút inthetsz a kellemetlen tüneteknek

Evés után sokan tapasztalunk feszülést a hasunkban. Azonban, ha szinte minden étkezés után puffadsz, azt nem érdemes figyelmen kívül hagynod! Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és azt is, hogyan szabadulhatsz meg tőle. Íme a leghatásosabb ételek puffadás ellen!
A puffadás akkor jelentkezik, amikor a gyomor vagy a bélrendszer túltelítődik gázzal vagy étellel, és így egy kellemetlen teltségérzet alakul ki.
A puffadásnak nagyon sok lehetséges oka lehet
– írta Dr. Jacqueline Wolf gasztroenterológus és a Harvard Orvosi Központ orvostudományi docense, majd így folytatta:
A hasi puffadás leggyakoribb oka azonban az, hogy a bélnek nehézségei vannak bizonyos ételek felszívódásával.
Az orvos szerint bizonyos ételek hosszabb ideig maradnak a bélrendszerben, ahol erjedni kezdenek és gázképződést okoznak.
A puffadás leggyakoribb okai a gázképződést fokozó ételek, a túl gyors étkezés és a túl nagy adagok fogyasztása. Egyeseknél hormonális okok – például menstruáció – is állhatnak a panasz hátterében. Ritkább esetben súlyosabb probléma, például ételérzékenység, irritábilis bél szindróma, reflux, székrekedés vagy ritkább esetben bélelzáródás is okozhat rendszeres puffadást.
Ha tartós, vagy fájdalommal jár, orvosi kivizsgálás javasolt!
A puffadás a legtöbb esetben az emésztőrendszer túlterheltségének jelzése. Ilyenkor a megfelelően megválasztott alapanyagok csökkenthetik a vízvisszatartást, javíthatják a bélmozgást és támogathatják a bélflórát.
Dr. Wolf azt javasolja, hogy teljes értékű élelmiszereket, például friss gyümölcsöket, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat próbáljunk az étrendünkbe illeszteni.
A következő ételek segíthetnek a puffadás megszüntetésében:
Az avokádó jelentős káliumtartalma segíti a nátriumszint szabályozását, ami csökkentheti a folyadékvisszatartást. Rostjai hozzájárulnak az egészséges bélműködéshez, ami szintén mérsékelheti a puffadást.
Az uborka víztartalma rendkívül magas, ezért segíthet a megfelelő hidratáltság fenntartásában. Ez fontos, mert a kiszáradás fokozhatja a teltségérzet kialakulását és a bélműködés lassulását is.
A joghurtok élő baktériumkultúrái támogatják a bélflóra egyensúlyát. A bennük található probiotikumok csökkenthetik az irritábilis bél szindróma okozta puffadást és hasi feszülésérzetet is.
A zab rostjai segítik az egészséges bélmozgást, és csökkenthetik a gázképződést.
A natúr, cukormentes változatokat válaszd!
A puffadás sok embernél a gluténtartalmú ételek fogyasztása után jelentkezik. A quinoa gluténmentes, emellett rostokat és antioxidánsokat tartalmaz, így szuper alternatív köret lehet a kenyér vagy a tésztafélék helyett.
Emésztéstámogató csodaszerek, amik szintén segíthetnek:
Az is rengeteget segíthet, ha kerüljük azokat az ételeket és italokat, amelyek puffadást okozhatnak. Ilyenek a szénsavas üdítőitalok, bizonyos zöldségek (például a brokkoli, a karfiol vagy a káposzta), a hüvelyesek és a magas sótartalmú ételek, amelyek vízvisszatartáshoz vezethetnek.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!
