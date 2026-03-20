BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Folyton puffadsz, fáj, feszül a hasad? Ezzel az egyszerű szokással búcsút inthetsz a kellemetlen tüneteknek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 12:15
A felfúvódás az egyik leggyakoribb emésztési panasz, pedig a tünetek hátterében sokszor a legegyszerűbb étrend- és életmódbeli szokások állnak, amelyeken te is könnyűszerrel változtathatsz. Ezért most bemutatjuk, mit érdemes fogyasztani, hogy enyhítsd a kellemetlen tüneteket. Ezek az ételek sokat segíthetnek gázképződés és puffadás ellen!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Evés után sokan tapasztalunk feszülést a hasunkban. Azonban, ha szinte minden étkezés után puffadsz, azt nem érdemes figyelmen kívül hagynod! Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és azt is, hogyan szabadulhatsz meg tőle. Íme a leghatásosabb ételek puffadás ellen!

Ezek az ételek a leghatásosabbak puffadás ellen!
  • A puffadás a gázképződés vagy a gyomor teltsége miatt alakul ki.
  • Hormonális változások és egyes betegségek is kiválthatják.
  • A megfelelő étrend segíthet csökkenteni a panaszokat.

Mi a gázképződés, és mit tehetünk a puffadás ellen?

A puffadás akkor jelentkezik, amikor a gyomor vagy a bélrendszer túltelítődik gázzal vagy étellel, és így egy kellemetlen teltségérzet alakul ki.

A puffadás okai:

A puffadásnak nagyon sok lehetséges oka lehet

írta Dr. Jacqueline Wolf gasztroenterológus és a Harvard Orvosi Központ orvostudományi docense, majd így folytatta:

A hasi puffadás leggyakoribb oka azonban az, hogy a bélnek nehézségei vannak bizonyos ételek felszívódásával. 

Az orvos szerint bizonyos ételek hosszabb ideig maradnak a bélrendszerben, ahol erjedni kezdenek és gázképződést okoznak.

A puffadás leggyakoribb okai a gázképződést fokozó ételek, a túl gyors étkezés és a túl nagy adagok fogyasztása. Egyeseknél hormonális okok – például menstruáció – is állhatnak a panasz hátterében. Ritkább esetben súlyosabb probléma, például ételérzékenység, irritábilis bél szindróma, reflux, székrekedés vagy ritkább esetben bélelzáródás is okozhat rendszeres puffadást.

Ha tartós, vagy fájdalommal jár, orvosi kivizsgálás javasolt!

A legjobb ételek puffadás ellen

A puffadás a legtöbb esetben az emésztőrendszer túlterheltségének jelzése. Ilyenkor a megfelelően megválasztott alapanyagok csökkenthetik a vízvisszatartást, javíthatják a bélmozgást és támogathatják a bélflórát.

Dr. Wolf azt javasolja, hogy teljes értékű élelmiszereket, például friss gyümölcsöket, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat próbáljunk az étrendünkbe illeszteni.

A következő ételek segíthetnek a puffadás megszüntetésében:

1. Avokádó

Az avokádó jelentős káliumtartalma segíti a nátriumszint szabályozását, ami csökkentheti a folyadékvisszatartást. Rostjai hozzájárulnak az egészséges bélműködéshez, ami szintén mérsékelheti a puffadást.

2. Uborka

Az uborka víztartalma rendkívül magas, ezért segíthet a megfelelő hidratáltság fenntartásában. Ez fontos, mert a kiszáradás fokozhatja a teltségérzet kialakulását és a bélműködés lassulását is.

3. Joghurtok

A joghurtok élő baktériumkultúrái támogatják a bélflóra egyensúlyát. A bennük található probiotikumok csökkenthetik az irritábilis bél szindróma okozta puffadást és hasi feszülésérzetet is.

4. Zab

A zab rostjai segítik az egészséges bélmozgást, és csökkenthetik a gázképződést.

A natúr, cukormentes változatokat válaszd!

5. Quinoa

A puffadás sok embernél a gluténtartalmú ételek fogyasztása után jelentkezik. A quinoa gluténmentes, emellett rostokat és antioxidánsokat tartalmaz, így szuper alternatív köret lehet a kenyér vagy a tésztafélék helyett.

A gasztroenterológus is a quinoa, zab és más gluténmentes termékek fogyasztását javasolja a gluténtartalmú fehérjeforrások helyett.
Emésztéstámogató csodaszerek, amik szintén segíthetnek:

Puffadást okozó ételek:

Az is rengeteget segíthet, ha kerüljük azokat az ételeket és italokat, amelyek puffadást okozhatnak. Ilyenek a szénsavas üdítőitalok, bizonyos zöldségek (például a brokkoli, a karfiol vagy a káposzta), a hüvelyesek és a magas sótartalmú ételek, amelyek vízvisszatartáshoz vezethetnek.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!

A következő videóban látott gyakorlatok segíthetnek puffadás esetén:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
