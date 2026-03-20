Folyton puffadsz, fáj, feszül a hasad? Ezzel az egyszerű szokással búcsút inthetsz a kellemetlen tüneteknek

Evés után sokan tapasztalunk feszülést a hasunkban. Azonban, ha szinte minden étkezés után puffadsz, azt nem érdemes figyelmen kívül hagynod! Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és azt is, hogyan szabadulhatsz meg tőle. Íme a leghatásosabb ételek puffadás ellen!

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A puffadás a gázképződés vagy a gyomor teltsége miatt alakul ki.

Hormonális változások és egyes betegségek is kiválthatják.

A megfelelő étrend segíthet csökkenteni a panaszokat.

Mi a gázképződés, és mit tehetünk a puffadás ellen?

A puffadás akkor jelentkezik, amikor a gyomor vagy a bélrendszer túltelítődik gázzal vagy étellel, és így egy kellemetlen teltségérzet alakul ki.

A puffadás okai:

A puffadásnak nagyon sok lehetséges oka lehet

– írta Dr. Jacqueline Wolf gasztroenterológus és a Harvard Orvosi Központ orvostudományi docense, majd így folytatta:

A hasi puffadás leggyakoribb oka azonban az, hogy a bélnek nehézségei vannak bizonyos ételek felszívódásával.

Az orvos szerint bizonyos ételek hosszabb ideig maradnak a bélrendszerben, ahol erjedni kezdenek és gázképződést okoznak.

A puffadás leggyakoribb okai a gázképződést fokozó ételek, a túl gyors étkezés és a túl nagy adagok fogyasztása. Egyeseknél hormonális okok – például menstruáció – is állhatnak a panasz hátterében. Ritkább esetben súlyosabb probléma, például ételérzékenység, irritábilis bél szindróma, reflux, székrekedés vagy ritkább esetben bélelzáródás is okozhat rendszeres puffadást.

Ha tartós, vagy fájdalommal jár, orvosi kivizsgálás javasolt!

A legjobb ételek puffadás ellen

A puffadás a legtöbb esetben az emésztőrendszer túlterheltségének jelzése. Ilyenkor a megfelelően megválasztott alapanyagok csökkenthetik a vízvisszatartást, javíthatják a bélmozgást és támogathatják a bélflórát.

Dr. Wolf azt javasolja, hogy teljes értékű élelmiszereket, például friss gyümölcsöket, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat próbáljunk az étrendünkbe illeszteni.

A következő ételek segíthetnek a puffadás megszüntetésében:

1. Avokádó

Az avokádó jelentős káliumtartalma segíti a nátriumszint szabályozását, ami csökkentheti a folyadékvisszatartást. Rostjai hozzájárulnak az egészséges bélműködéshez, ami szintén mérsékelheti a puffadást.