Ritka betegségben szenved, de egy ember megmenthetné a kétgyermekes anyuka életét

Egy édesanya arra kéri az embereket, hogy csatlakozzanak az őssejt-nyilvántartáshoz, miután „sokkolta” a hír, hogy egyetlen ember is megmentheti az életét, miután vérrákot diagnosztizáltak nála. Ez olyan ritka betegség, hogy ő az egyetlen beteg Swanseaban és Cardiffban. A kétgyermekes Sian Chathyoka heti vér- és vérlemezke-transzfúzióra szorul, hogy életben maradjon, amíg az őssejt-transzplantációra vár.

Ritka betegség miatt transzplantációra vár egy anyuka Fotó: illusztráció, pexels

Ritka betegségben szenved, de egy ember megmenthetné

Az édesanya azt mondta:

„A kezelések során rájöttem, hogy a többség semmit sem tud az őssejt-transzplantációkról. Sok barátomnak fogalma sem volt róla. Ezért szeretném felhívni a figyelmet ennek a fontosságára a történetem megosztásával.”

Az egészség a minden és egy olyan luxus, amiért hálásak lehetünk. Már azzal is, hogy feliratkozunk egy génbankba, szó szerint életet menthetünk. Nagyon megható segíteni másokon és ezzel életet menteni - mondta Sian.

Mielőtt tavaly megbetegedett, Sian hihetetlenül aktív életmódot folytatott. Rendszeresen úszott a tengerben, családjával együtt tengerparti kempinget üzemeltetett és egyedülálló szülőként gondoskodott két tizenéves gyermekéről. A volt szociális munkás akkor érezte meg, hogy valami nincs rendben, amikor képtelen volt úszni, ami előtte könnyedén ment. Miután a kimerültsége annyira súlyossá vált, hogy alig tudott felállni a székről, Sian felkereste a háziorvosát.

Sian-t azonnal vérvizsgálatra utalták, majd számos további vizsgálatot végeztek, amelyek végül megerősítették a mielofibrózis diagnózisát. Így emlékezett vissza: „Nem tudtam abbahagyni a sírást. Ez egy nagyon ritka betegség. Én vagyok az egyetlen mielofibrózisos beteg Swansea-ban és Cardiffban, és azt mondták, hogy a betegségem agresszív is.”

A diagnózis felállítása óta Sian heti vér- és vérlemezke-átömlesztésre szorul. Az egészségügyi szakemberek elmondták, hogy a túléléshez kompatibilis donorból származó őssejt-transzplantációra lesz szükség.

Január elején Sian megdöbbenve értesült arról, hogy a nemzetközi őssejt-nyilvántartásban az egész világon csak egyetlen megfelelő donor létezik számára - írja a Mirror.