"Azt hittem, ennyivel megúsztam" - ritka betegséggel vette fel a harcot Rézműves Roland

Ritka betegséggel kellett felvennie a harcot Rézműves Rolandnak. A 25 éves fiatalember fegyveres biztonsági őrként dolgozott a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltségen.
Megnőtt a vesém, és mivel sovány vagyok, a bal oldalon egy dudor keletkezett, ami nyilallt. 2024 augusztusában bementem a sürgősségire. Ezt követően orvosról orvosra jártam, mire decemberben végül megállapították, hogy egy Wilms tumor van a testemben. Én vagyok Magyarországon az első felnőtt, akinél ezt diagnosztizálták
– sóhajt fel a fiatalember, akinek ezt követően a bal veséjét el is kellett távolítani.
Ekkor fellélegeztem, mert azt hittem, hogy ennyivel megúsztam. Sajnos tévedtem, mert időközben áttét alakult ki a baloldali tüdőlebenyemben is, amit szintén megműtöttek
– folytatja Roland, akinél azóta ismét kiújult a betegség, és jelenleg Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben kezelik.
Rendszeresen kell járnom Budapestre, ahol nagyon erős kemoterápiát kapok, mert már mind a két tüdőlebenyemben van rosszindulatú daganat
– mondja szomorúan a Nagykerekiben élő fiatalember. A család helyzetét tovább nehezíti, hogy Rolandnak a betegsége miatt ott kellett hagynia a munkahelyét, és a kezelések miatt a sok utazás veszélyezteti a mindennapi megélhetésüket.
Nagyon szerettem a munkám és a családom. Sajnos ez az időszak hatalmas anyagi és lelki teher mindannyiunk számára. Most már sokkal erősebb kemoterápiát kapok, mint az elején, és ezért egyre intenzívebbek a rosszulléteim. A kezelések Budapesten a Szent László kórházban február 2-án folytatódnak majd. Ekkor őssejtet vesznek le tőlem. Nagyon fontos lenne, hogy ez idő alatt a családommal Budapesten tudjunk tartózkodni. Sajnos nem áll módunkban szállást fizetni, így hatalmas segítség lenne, ha valaki felfigyelne a nehéz helyzetünkre, és a segítségünkre sietne
– zárja a beszélgetést Roland, aki köszöni mindenkinek, hogy az élete legnagyobb küzdelmében mellé áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.