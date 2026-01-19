"Azt hittem, ennyivel megúsztam" - ritka betegséggel vette fel a harcot Rézműves Roland

Ritka betegséggel kellett felvennie a harcot Rézműves Rolandnak. A 25 éves fiatalember fegyveres biztonsági őrként dolgozott a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltségen.

Rézműves Roland oldala szúrni kezdett, végül az orvosok szembesítették a lesújtó diagnózissal

Fotó: olvasói fotó

Megnőtt a vesém, és mivel sovány vagyok, a bal oldalon egy dudor keletkezett, ami nyilallt. 2024 augusztusában bementem a sürgősségire. Ezt követően orvosról orvosra jártam, mire decemberben végül megállapították, hogy egy Wilms tumor van a testemben. Én vagyok Magyarországon az első felnőtt, akinél ezt diagnosztizálták

– sóhajt fel a fiatalember, akinek ezt követően a bal veséjét el is kellett távolítani.

Az életéért küzd Rézműves Roland

Ekkor fellélegeztem, mert azt hittem, hogy ennyivel megúsztam. Sajnos tévedtem, mert időközben áttét alakult ki a baloldali tüdőlebenyemben is, amit szintén megműtöttek

– folytatja Roland, akinél azóta ismét kiújult a betegség, és jelenleg Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben kezelik.

Roland rendszeresen jár Budapestre, ahol nagyon erős kemoterápiát kap

Fotó: olvasói fotó

Rendszeresen kell járnom Budapestre, ahol nagyon erős kemoterápiát kapok, mert már mind a két tüdőlebenyemben van rosszindulatú daganat

– mondja szomorúan a Nagykerekiben élő fiatalember. A család helyzetét tovább nehezíti, hogy Rolandnak a betegsége miatt ott kellett hagynia a munkahelyét, és a kezelések miatt a sok utazás veszélyezteti a mindennapi megélhetésüket.

Nagyon szerettem a munkám és a családom. Sajnos ez az időszak hatalmas anyagi és lelki teher mindannyiunk számára. Most már sokkal erősebb kemoterápiát kapok, mint az elején, és ezért egyre intenzívebbek a rosszulléteim. A kezelések Budapesten a Szent László kórházban február 2-án folytatódnak majd. Ekkor őssejtet vesznek le tőlem. Nagyon fontos lenne, hogy ez idő alatt a családommal Budapesten tudjunk tartózkodni. Sajnos nem áll módunkban szállást fizetni, így hatalmas segítség lenne, ha valaki felfigyelne a nehéz helyzetünkre, és a segítségünkre sietne

– zárja a beszélgetést Roland, aki köszöni mindenkinek, hogy az élete legnagyobb küzdelmében mellé áll.