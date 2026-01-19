Köhögéssel feküdt le, többé nem kelt fel az apa - fia is hasonlóan vesztette életét

Az Angliában élő édesapa köhögött egy kicsit, mielőtt lefeküdt volna aludni, később szívmegállásban meghalt. Hat évvel később ugyanez történt a fiával is. Jason Selvey hat évvel a fia, Daniel előtt hunyt el a ritka betegség, az Alagille-szindróma következtében.

Ritka betegség okozott kétszer is tragédiát a családban

Fotó: Pexels / Pexels

Amber Selvey megtörten nyilatkozott férje, Jason, valamint fiuk, Daniel haláláról.

Mindkettőjüknek Alagille-szindrómája volt, ami egy olyan genetikai betegség, amely májkárosodást és vitaminhiányt okozhat, azonban más szerveket is, köztük a szívet is érintheti.

Nem tudtunk róla, hogy jelentkezett-e már korábban a családban az Alagille-szindróma

– mondta Amber. Férje, Jason Selvey 2017-ben, 47 évesen hunyt el.

A tragikus napon apjához hasonlóan Daniel is köhögéssel és megfázással feküdt le aludni, majd szívelégtelenség következtében 2023-ban meghalt, mindössze néhány nappal a 25. születésnapja előtt.

A betegséget rendkívül nehéz felismerni, mivel a tünetek változatosan jelentkeznek. Sokszor csak vérvizsgálat mutatja, hogy baj van.

Danielnek 2021-ben leállt egyszer a szíve, azonban akkor Ambernek sikerült újraélesztenie őt.

Miután a gyermekünk megkapta a diagnózist, a betegséget visszavezették a férjemhez, és nagy valószínűséggel az ő édesapjához is, aki addigra sajnos már elhunyt. Genetikai vizsgálat nélkül az állapot generációkon át felismeretlen maradt, bár visszatekintve, az édesapjánál több egészségügyi probléma is jelentkezett, amelyeket ma már másként értékelünk.

Az Alagille-szindrómának számos további tünete is van, amelyek felett könnyen el lehet sikkadni, hacsak az orvosok nem célzottan keresik őket. Ilyenek például a jellegzetes arcvonások, a szem érintettsége és a gerinc rendellenességei, illetve a vesebetegség is.

A nő fel szeretné hívni a figyelmet a betegségre és arra ösztönzi a családokat, hogy ássanak mélyebbre, ha érzik, hogy valami nincs rendben– közölte a PEOPLE.