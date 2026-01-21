Hát- és lábfájdalomra panaszkodott a 9 éves kislány – hetekkel később kiderült a szörnyű igazság

Egy ártatlannak tűnő tünet mögött szívszorító diagnózis húzódott meg. A mindössze kilencéves Ava Ferguson heteken át hát- és lábfájdalmakra panaszkodott, mire orvoshoz került – nem sokkal karácsony előtt pedig kiderült az igazság: a kislánynál egy ritka és súlyos rákbetegséget, akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak.

Leukémia támadta meg a kislányt.

Fotó: GoFundMe

A kislány az életéért küzd

A skót kislány 2025 decemberében kezdett egyre rosszabbul lenni. Szülei, Jamie és Sam eleinte abban reménykedtek, hogy csupán növekedési fájdalmakról van szó, ám Ava állapota nem javult. Édesanyja szinte minden órában felkelt éjszaka, hogy masszírozza a kislány lábait, hátha enyhíteni tudja a fájdalmat.

Az edinburgh-i Royal Hospital for Children & Young People orvosai kezdetben egy vírus utáni ízületi gyulladásra gyanakodtak, ám a karácsony előtti vérvizsgálatok sokkoló eredményt hoztak: Ava akut limfoblasztos leukémiában szenved.

A diagnózis után a kislány azonnal megkezdte a kemoterápiát. Nemrég ünnepelte a születésnapját, ám az örömöt beárnyékolta az agresszív kezelés: Ava elveszítette haja nagy részét, állandó fáradtsággal és rosszullétekkel küzd. A kezelési folyamat hosszú és kimerítő lesz: Ava már csontvelő-biopszián is átesett, vérátömlesztésre vár, és az orvosok szerint legalább két évig tartó intenzív kezelés áll előtte.

A család helyzetét tovább nehezíti, hogy Ava szülei Új-Zélandról származnak, és Skóciában nincs közeli családtagjuk, aki segíteni tudná őket ebben az embert próbáló időszakban. Barátaik ezért adománygyűjtést indítottak a kislány támogatására, írja a People.

Ava egyik legnagyobb álma, hogy egyszer eljuthasson Tokióba, és meglátogathassa a híres Capybara Cafét – ám erre csak akkor kerülhet sor, ha egészségi állapota lehetővé teszi.

„Ez egy brutális és rendkívül nehéz helyzet, amit szinte felfogni sem tudunk”

– mondta a család egyik barátja.