Egy egyszerűnek tűnő panasszal kezdődött minden, ám a történet végül egy család életét örökre megváltoztatta. A hároméves kislánynál, Chloe Keffordnál kezdetben mindössze fülgyulladásra gyanakodtak az orvosok, a valóság azonban ennél sokkal súlyosabb volt.

A kislányt az agydaganat miatt meg kellett műteni.

Illusztráció: 123RF

A kislány egy igazi hős

A kislányt azután vitték sürgősségire, hogy autózás közben rosszul lett, egyensúlyát elvesztette, és szokatlan tüneteket produkált. Az orvosok fülgyulladást állapítottak meg, antihisztaminnal hazaküldték, ám állapota nem javult, sőt, egyre rosszabb lett. A szülők végül újabb vizsgálatokat kértek – ekkor derült ki a sokkoló igazság: Chloe látóidegén agydaganatot találtak.

Azt mondták csak fülgyulladás – ma már részben vak a kislányom

– mondta az anya

A kislány nyitott koponyaműtéten esett át, majd három és fél éven keresztül küzdött a betegséggel. Kezelése során kemoterápiát, valamint speciális protonnyaláb-terápiát is kapott, amely célzottan pusztítja a daganatot, miközben igyekszik megóvni az egészséges szöveteket. Az évek során kétszer is visszatért a betegség, legutóbb tavaly nyáron.

Chloe édesanyja, a 38 éves Nikki elmondta: a család éppen költözés előtt állt, új életet terveztek a tengerpart közelében, amikor a kislány megbetegedett. A tervezett párizsi Disneyland-utazás helyett végül hathetes manchesteri kezelés várt rájuk, ahol Chloe megkapta a legújabb terápiát.

A kislány ma már kilencéves, ám a betegség maradandó nyomot hagyott rajta: részlegesen elveszítette látását, nincs perifériás látása, az egyik szeme különösen súlyosan károsodott. Az orvosok jelenlegi célja az, hogy megőrizzék a még meglévő látását. Chloe-t rendszeres vizsgálatokkal követik, és bár gyakran küzd fáradtsággal, családja szerint továbbra is ő a ház kis napsugara.

Bátorságát és kitartását idén a Cancer Research UK is elismerte: külön díjjal jutalmazták, ami édesanyja szerint teljesen megérdemelt.

Soha nem panaszkodik, mindig mosolyog. Minden egyes nap inspirál minket

– mondta Nikki, aki szerint a díj méltó helyre került Chloe szobájában – írja a Mirror.