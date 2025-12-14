Csodás erő: betegségéből is művészetet csinál a Marfan-szindrómás Szandra, így menti kutyáját

A ritka genetikai betegséggel, Marfan-szindrómával élő Szonday Szandra nehéz sorsot kapott az élettől: szüleit daganatos betegség ragadta el tőle, nemrégiben pedig a szeretett kutyájánál is rákot diagnosztizáltak. A Pest vármegyei Délegyházán élő nő mindent megtesz Hektorért. Szandrának több önálló verseskötete is megjelent, remekül fotóz és rajzol, könyveit is maga illusztrálta. A bajt most is művészetté változtatta: önmagukról készített rajzai díszítik azokat a vászontáskákat, amelyeknek a bevételéből Hektort gyógyíttatja.

Szandra és Hektor - a kutyus most daganattal küzd - egymást segítik át a nehézségeken / Fotó: Szonday Szandra

A 42 éves cirkuszkutató, muzeológus, író, költő és művész egy ritka genetikai betegséggel, úgynevezett Marfan-szindrómával, azaz kötőszöveti gyengeséggel született. Több műtéten is átesett. 15 éves korában a gerince annyira elgörbült, hogy összenyomta a tüdejét, ezért kemény fűzőt kellett viselnie. Három éves volt, amikor kiderült, hogy a szülei rosszindulatú daganatos betegségben szenvednek. 9 éves múlt, amikor elveszítette az édesapját, aki leukémiában szenvedett, 26 évesen pedig a mellrák szakította el tőle az édesanyját. Ő maga is többször volt élet-halál között, műtötték a gerincét, a szívét.



Szandra kutyájánál is rosszindulatú daganatot találtak

Szandra imádja az állatokat. Édesapja a halála előtt egy dalmatát ajándékozott neki, hogy legyen, aki vigyáz rájuk, ha ő már nem lesz. "Legyen férfi a háznál" - mondta.

„Pici korom óta kutyával nőttem fel, a családban mindig volt kutya és mindig fontos szerepet töltöttek be” - kezdte a Borsnak Szandra.

Hektor egy utcáról mentett, 14 év körüli kutya. A korábbi gazdái meghaltak, így került Szandrához és a férjéhez. Családtagként szeretik a kutyát. Villámcsapásként érte őket a hír, hogy Hektornak rosszindulatú daganata van.

Egy éve lélegeztetőgéppel élek, már éppen kezdtem megszokni és lelkileg is jól voltam, de amikor ez kiderült, nagyon kiborultam

–tette hozzá Szandra. Azóta minden gondolatát az tölti ki, hogyan menthetné meg Hektort, hogy még velük maradjon, anélkül, hogy szenvedne. Több százezres orvosi kezeléseket vállaltak, végül megműtötték a kutyát és jó kilátásai vannak a gyógyulásra, de további kezelésekre van még szüksége. Szandra számára támasz a kutyája, bele sem mer gondolni, hogy mi lenne, ha elveszítené.