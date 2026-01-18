Életmentés Szolnokon: hótorlaszos, jeges tanyáról mentették ki a férfit

Régóta nem látott hó, fagyok és jegesedés sújtja Magyarországot idén télen. Ehhez jönnek még az évek óta nem látott mínuszok is: megesik, hogy egyes helyeken akár mínusz húsz fokig is süllyed a hőmérséklet. Mondani sem kell, hogy ez, az elmúlt évekhez képest jóval keményebb tél milyen veszélyeket rejt magában: az utcán élőket a fagyhalál veszélyeztetheti, míg a hótól elzárt vagy teljesen járhatatlanná vált településeken élők élete akkor kerülhet veszélybe, ha a segítség nem jut el időben hozzájuk. Hasonló eset történt most Szolnok külterületén is, ahol egy férfi egy behavazott tanyán lett rosszul, végül pedig drámai életmentés során hozták ki a hó fogságából.

Az életmentés nem volt egyszerű: a férfihez induló mentő elakadt a hóban / Fotó: Életjel Mentőcsoport Szolnok

Életmentés Szolnokon: behavazott tanyáról hozták ki a férfit

Az eset tragédiával is végződhetett volna, ugyanis úgy tudjuk, hogy a tanya egy elzárt, fagyos vidéken fekszik, ahova még autóval is nehézkesen lehet eljutni. Itt lett rosszul az a férfi a jeges időben, akinek még szerencsére volt annyi lélekjelenléte, hogy tárcsázza a mentőket. Igen ám, csakhogy a járhatatlan út az esetkocsit is igencsak próbára tette: bejutni sem tudtak a bajbajutott férfihez. Szerencsére a speciális mentők itt is a segítségükre voltak: miután riasztották őket, nemcsak, hogy be, hanem ki is juttatták a mentőket a tanyáról:

Szolnok külterületén, egy tanyán lett rosszul egy férfi, akinek egészségügyi ellátásra volt szüksége. A hozzá riasztott mentőautó a hóban elakadt

- közölte bejegyzésében a szolnoki Életjel Mentőcsoport. Ők azonnal a helyszínre siettek, és először a mentőt bevontatták, kihozták a férfit, végül pedig ki is vontatták a hó és a jég fogságába esett mentőkocsit.

Az egységek terepjáró jármű segítségével bejuttatták az egészségügyi szakembereket, majd kijuttatták a beteget a mentőhöz. Ezután kivontattuk a mentőautót

- zárták soraikat.

Sajnos nem ez volt az egyetlen eset, ahol életet mentett a gyors segítség: január második hetében egy 17 éves lányt és egy 17 éves fiút találtak egy fűtetlen, nyíregyházi épületben, a fiatalok éppen egy takaró alatt kuporogtak. Amellett, hogy a házban sem víz, sem gáz, sem fűtés nem volt, a tinik étel és ital nélkül tengődtek, egyetlen palack vizük is befagyott. Tegnap pedig a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai mentettek életet: ők telefonon kapták az értesítést, miszerint egy férfi az egyik budai bevásárlóközpont előtt fekszik. Elmondta, hogy korábban a bevásárlóközpontban próbált segítséget kérni, de onnan kitették, így jobb híján az utcára heveredett le. Ez kis híján az életébe került, a Szeretetszolgálat emberei ugyanis szinte az utolsó pillanatban érkeztek meg: a férfi testhője ekkor csupán 32,3 fok volt, már szinte alig volt magánál. Végül sikerült megmenteni, a férfit mentő vitte kórházba.