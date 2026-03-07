Gyászhír! Elhunyt a népszerű influenszer - Párja teljesen összetört

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 14:40
Gyászolják a fiatal tartalomgyártót. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű influenszer.

Elhunyt a népszerű fitnesz influenszer – közölte a PEOPLE. Stephanie Buttermore halálhírét gyászoló vőlegénye, Jeff Nippard jelentette be.

Elhunyt a népszerű fitnesz influenszer
Fotó: Pexels / Pexels

Elhunyt a népszerű fitnesz influenszer

Melegségéről, együttérzéséről és családja iránti szeretetéről volt híres. A petefészekrákkal kapcsolatos PhD-kutatására pedig mindannyian emlékezni fogunk

– áll a szívszorító nyilatkozatban.

Stephanie Buttermore nemcsak influenszerként tevékenykedett, rákkutatásairól is híres volt. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A gyászoló vőlegény teljesen összetört.

Sokan tudjátok, hogy Stephanie jelentette Jeff számára a világot

– áll a közleményben.

Stephanie halálhíre néhány nappal azután érkezett, hogy február 25-én ünnepelte születésnapját. Két héttel korábban Jeffel egy közös fotót osztottak meg Valentin-nap alkalmából.

Stephanie rendkívül sikeres fitnesz influenszer volt. 2024 májusában azonban úgy döntött, visszavonul, hogy óvja mentális egészségét. A szünet után úgy érezte, mentális állapota sokkal jobb, mint valaha. Több mint 500 ezer Instagram-követővel és több mint 1 millió YouTube-feliratkozóval rendelkezik. Tartalmaiban a nők egészségére és a testpozitivitásra helyezte a hangsúlyt. YouTube-csatornája szerint rákkutató tudós volt, aki patológia és sejtbiológia területén szerzett PhD-fokozatot, kutatásának középpontjában a petefészekrák állt.

A pár 2022 októberében jelentette be eljegyzésüket.

Körülbelül egy hónapon át minden nap 3-4 órát Skype-oltunk (nem vicc), amíg Kanadából el nem repültem hozzá Floridába

– írta Jeff akkor.

 

