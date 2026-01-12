Drámai életmentés Budapesten: a buszon kellett újraéleszteni egy középkorú férfit

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a napokban egy 50 év körüli férfi felszállt az egyik budapesti buszra, azonban néhány perccel később eszméletét vesztette és lecsúszott az ülésről. A beteg utastársai azonnal a segítségére siettek, mialatt értesítették a történtekről a buszsofőrt is, aki rögtön félreállt, majd miután nem tudták felébreszteni a férfit, tárcsázták a segélyhívót.
Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi rohamkocsit, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőket, de a férfi ekkor már nem lélegzett. A mentésirányítás segítségével újraélesztés kezdődött a buszon, az utasok és a buszsofőr egymást váltva küzdöttek a beteg életéért
- írták meg a posztban, majd hozzátették, a rohamkocsi perceken belül helyszínre érkezett, így a bajtársaik emelt szinten folytatták az újraélesztést.
A beteg életéért vívott hosszas küzdelem és a példás csapatmunka végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. Helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők
- zárták a szerencsésen végződő esetről szóló beszámolót, melynek végén még gratuláltak a mentésben résztvevőknek, a betegnek pedig mielőbbi, teljes gyógyulást kívántak.
