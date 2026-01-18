Nincs jó hírünk a tavaszt váróknak: marad a hideg és a fagy

A hét utolsó napján főleg északkeleten és a Dunántúlon várható napsütés, máshol azonban tartósan ködös időjárásra számíthatunk. A ködfelhős részeken szállingózhat a hó is. Reggel -15 és -5, délután -5 és +1 fok között várható a hőmérséklet, a borultságtól függően.

Még mindig nem érkezik a sokak által várt tavaszi időjárás

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Tartós köd és hószállingózás - ilyen lesz a hét utolsó napjának időjárása

Nagy területen zsugorodik rétegfelhőzet, de főként a főváros tágabb térségében, az Alföldön és a Dunántúl egyes részein maradhatnak tartósan borult tájak is. Utóbbi részeken ónos szitálás, vagy hószállingózás előfordulhat. A keleties szél általában gyenge vagy mérsékelt marad.

Hétfőn is változékony időjárásra számíthatunk, egyes körzetekben napos, máshol pedig tartósan borult, párás idő várható. A borult, párás tájakon hószállingózás és zúzmara-lerakódás is lehet. Egész nap fagyni fog: -9 és 0 fok között valószínű mindössze a csúcsérték.