Vigyázz, ha ezt látod a beszállókártyádon – A rejtélyes kód, amitől mindenki retteg

A rutinos utazók körében csak a „halál csókjaként” emlegetett SSSS jelzés a Secondary Security Screening Selection (másodlagos biztonsági ellenőrzésre való kiválasztás) rövidítése. Ezt a jelzést az amerikai Közlekedésbiztonsági Ügynökség (TSA) vezette be a 2001. szeptember 11-i eseményeket követően, célja pedig a potenciális kockázatok kiszűrése még a fedélzetre lépés előtt. Ha valaki ezt a négy betűt látja a jegyén, az azt jelenti, hogy a szokásos biztonsági kapukon való áthaladás után egy jóval alaposabb, kiegészítő vizsgálaton kell átesnie. Cikkünkben elmagyarázzuk a beszállókártya jelzéseit, amelyek segíthetnek az eligazodásban.

A beszállókártya számos fontos információt tartalmaz, amely segít eligazodni az utazáskor

Veszélyes kód: az SSSS jelzés alaposabb, kiegészítő biztonsági átvizsgálást jelent az USA-ba tartó járatokon.

az SSSS jelzés alaposabb, kiegészítő biztonsági átvizsgálást jelent az USA-ba tartó járatokon. Időveszteség: a motozás és a táskák tételes ellenőrzése miatt akár a csatlakozást is lekéshetik az érintettek.

a motozás és a táskák tételes ellenőrzése miatt akár a csatlakozást is lekéshetik az érintettek. Adatvédelem: a kódolt adatokat tartalmazó jegyeket még véletlenül se dobd nyilvános kukába a visszaélések kockázata miatt.

Mire utal az SSSS kód a beszállókártya felületén?

A kiválasztás folyamata nem teljesen nyilvános, de bizonyos mintázatok megfigyelhetők. Gyakran kapják meg az SSSS kódot azok, akik az utolsó pillanatban váltják meg jegyüket, vagy készpénzzel fizetnek a jegypénztárnál. Szintén növeli az esélyt, ha valaki olyan országokból érkezik, vagy olyan úti célok felé tart, amelyeket az amerikai hatóságok magas kockázatúnak minősítenek. Természetesen a rendszer véletlenszerűen is sorsol utasokat, így bárki érintetté válhat.

A másodlagos ellenőrzés során a biztonsági tisztek tételesen átvizsgálják a kézipoggyász tartalmát, kiegészítő motozást végeznek, és az elektronikai eszközöket (laptopokat, telefonokat) is külön ellenőrzésnek vetik alá. Ez a folyamat akár fél-egy órát is igénybe vehet, ami kritikus lehet egy szűkre szabott idejű átszállásnál. Fontos tudni, hogy aki ilyen kódot kap, az általában nem tudja online elvégezni az utasfelvételt, a rendszerek ilyenkor a repülőtéri pultokhoz irányítják az utast.

A szakértők szerint a papíralapú dokumentumok kezelése is odafigyelést igényel. Sokan a landolás után azonnal a szemetesbe dobják a papírjaikat, ám ez kockázatos. A vonalkódok olyan személyes adatokat és törzsutas-azonosítókat tartalmaznak, amelyekkel visszaélve illetéktelenek hozzáférhetnek a foglalási rendszerekhez vagy a légitársasági profilunkhoz. Éppen ezért javasolt a dokumentumok megsemmisítése vagy a digitális megoldások használata.

Útmutató a beszállókártyák állandó jelzéseihez A beszállókártyán található adatok segítenek az eligazodásban és a zökkenőmentes utazásban. A dokumentumon szereplő Passenger Name mező az utas nevét tartalmazza, míg a Flight / Flight Number a konkrét járatszámot (például W6 1234) jelöli. A Date / Departure Time az indulás dátumát és pontos időpontját mutatja, a Boarding Time pedig a beszállás kezdetét jelzi, amikorra érdemes 30-40 perccel előbb a kapunál lenni. A Gate felirat után találjuk a kapu számát, ahonnan a gép indul, a Seat pedig a konkrét ülőhelyet (például 14A) határozza meg. A Zone / Group a gép megtöltésének sorrendjét, a beszállási csoportot jelöli. Végül a Barcode / QR Code az a biztonsági ellenőrzésnél és a beszállásnál beolvasandó QR-kód, amely az utazáshoz szükséges összes digitális információt tárolja.

