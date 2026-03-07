„Súlyosabb a vártnál" - Cristiano Ronaldo tényleg elbukhatja a vb-t

Cristiano Ronaldót Madridban kezelik, miután kiderült, hogy a portugál labdarúgó sérülése súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt. A szaúdi al-Nasszr 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul, a gyors diagnózis combhajlítóizom-sérülésről szólt.
Az első vizsgálatok után úgy látjuk, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál. Cristiano sérülése személyi terapeutájával történő kezelést igényel Madridban. Reméljük, hogy gyorsan visszatér és segíti a csapatot
- nyilatkozta a Marca spanyol sportnapilapnak Jorge Jesus, a szaúdi alakulat vezetőedzője.
Az ötszörös aranylabdás csatár, aki 2022 decembere óta játszik az al-Nasszrben, az al-Fajha ellen 3-1-re megnyert meccs vége felé, combját fájlalva kért cserét. Azóta a portugálok aggódnak, hogy ki kell hagynia a világbajnokságot. Erre most nagyobb esély mutatkozik.
