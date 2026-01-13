Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Tragédia: halálra fagyott egy turista a híres vízesésnél

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 21:16
Mínusz 14 fokban halálra fagyott.

Tragikus eset történt az osztrák Alpokban. Egy 57 éves dán turista a híres Gasteiner Ache vízeséshez indult, mikor halálra fagyott.

Halálra fagyott egy férfi / Illusztráció: Freepik.com

Látványossághoz indult, de halálra fagyott

A férfi a Tények cikke szerint feltehetően egyedül akarta élvezni a részben befagyott vízesés látványát, de az éjszakai hideg kegyetlen, zord és végzetes lett számára. A férfi szombat este a barátaival volt a hegyimentők közlése szerint, majd este tíz óra körül köszönt el tőlük. 

Másnap reggel, azonban hűlt helye volt, így a barátai értesítették a rendőrséget. Helikopter is bekapcsolódott a keresésbe, majd 20 fős hegyimentő egység kezdte meg átfésülni a környéket.

A hegyimentő szolgálat szóvivője ezt nyilatkozta:

A dán férfit élettelenül fekve találták meg a hóban a hegyimentők délután 2 óra körül a Gasteiner Ache-patak mederének szélén, a felső vízesés első meredek szakasza előtt.

Feltehetően baleset történt, a férfi elesett, sérülései miatt pedig nem tudott segítséget hívni, így végül a fagy végzett vele.

 

