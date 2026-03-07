Súlyosan veszélyes trendre figyelmeztetnek, kórházba került egy tini

A szülőket arra figyelmeztették, hogy fokozottan figyeljenek gyermekeikre, miután egy 14 éves lány kórházba került, mert megpróbált teljesíteni egy „tűzokádó” nevű közösségi média kihívást.

Tűzokádó trend miatt került kórházba a tinédzser / Illusztráció: unsplash.com

Tűzokádó trend veszélyezteti a fiatalokat

A tinédzsert súlyos sérülésekkel szállították kórházba, miután alkoholt ivott a Pennsylvania állambeli Pitcairnben található lakóparkban.

Az izopropil-alkohol - egy színtelen, gyúlékony oldószer - elektronikai eszközök tisztítására, valamint felületek és sebek fertőtlenítésére szolgál. A lány egy olyan közösségi médiában terjedő trendet próbált utánozni, amelyben az emberek „tüzet okádnak” az alkohol segítségével.

A kísérlet azonban tragikus fordulatot vett: a tinédzser testfelületének nyolc százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett, többek között az arcán, a nyakán és a mellkasán. Jelenleg intubálva kezelik a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjában.

Tommy Dick, a pitcairni tűzoltóság vezetője elmondta, a lány szerencsés, hogy életben maradt, mivel a lángok könnyen bejuthattak volna a légutaiba vagy az emésztőrendszerébe, és akár halálos kimenetelű is lehetett volna az eset – írja a UniLad.

Al Hussey, a wilmerdingi tűzoltóság parancsnoka arra figyelmeztette a szülőket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a háztartásban található vegyszerekre. Mint mondta: