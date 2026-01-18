Angyalföldi gyilkosság: szívszaggató titkot őrzött Dolli

Mindenkit megrázott az a XIII. kerületi gyilkosság, melynek egy fiatal fitneszmodell esett áldozatul. Ismeretes, a rendőrségre január 6-án érkezett a bejelentés, miszerint az Angyalföldön lakó Dollit már napok óta nem érik el. Hamarosan kiderült, hogy a legszörnyűbb dolog történt meg: a fiatal nő brutális gyilkosság áldozata lett, úgy tudni, közel húsz késszúrással végeztek vele. Egy közeli barátja a Borsnak elárulta, hogy az angyalföldi gyilkosság áldozata, Dolli szívszaggató titkot őrzött: bár rajongásig szerette édesanyját és nevelőapját, vér szerinti apukája elhagyta, nem tartotta vele a kapcsolatot.
Több család élete is tönkrement abban a tavaly májusi tragédiában, ami két ember életét követelte Kőröstele közelében. Ismeretes: az autóban ülők dolgozni indultak, az autót a főnök, Levente vezette, mellette a fia, míg mögötte a több gyermeket nevelő Attila ült. A sofőr azonban összeütközött egy kombájnnal, az autóban ülők közül pedig ketten meghaltak, egyedül a sofőr élte túl a balesetet. A férfi összetörten nyilatkozott lapunknak: mint mondta, a baleset pillanatok alatt történt, amikor az útra belógó kombájnt igyekezett kikerülni. Mint mondta, nem tudja feldolgozni, hogy elvesztette a fiát.
Minden nap várom haza a fiamat. Nagyon szerettem őt, mindent együtt csináltunk. Furcsa, de most épp azt érzem, amit annak idején Attila…
- mondta megtörten lapunknak, utalva arra: a másik áldozat, Attila a tragédia előtt vesztette el rákos megbetegedésben szenvedő gyermekét.
Évek óta nem látott hótakaró lepte el januárban Magyarországot. Az időjárás télies fordulata után nem csak a szánkózóhelyek teltek meg kacagó és önfeledt családokkal, de a hó szinte mesebeli köntösbe öltöztette az országot. Ezért senki nem csodálkozott azon, hogy számos fotós indult útnak, hogy akár gyalogosan, akár madártávlatból, de megörökítse a rég nem látott havas tájat Budapesten és vidéken egyaránt. A lenyűgöző fotókból a Bors egy gyönyörű galériát is összeválogatott. Ha te is szeretnéd megcsodálni a behavazott Magyarországot, kattints cikkünkre.
Igencsak meghökkentő kábítószerterjesztő-láncot buktattak le minap Dorogon. A drogkereskedők ugyanis igencsak kifinomult és újító módszerrel dolgoztak: egy népszerű étteremben terítették a szert. Lapunk megtudta, a bizniszben nem csak az étterem tulajdonosa volt benne, de a személyzet egy része is aktív szerepet vállalt, sőt a vendégek közül is többen jól tudták, hogy az étterem valójában egy elosztóhely: a Bors megtudta, hogy amennyiben helyben fogyasztottak, és kódnyelven adták le a rendelésüket, a főétel mellé a fehér poros tasakot is megkapták.
Ilyen volt a rántotthúsrendelés is: aki ezt az ételt választotta a menüről, az egy gramm kokain boldog tulajdonosa lett.
A rendőrség már jó ideje figyelte a banda tagjait, a napokban pedig le is csaptak az álcázott elosztóra.
Betegek millióinak életét mentette meg a 40 éve Amerikában élő Puskás Judit találmánya. A vegyészmérnök 1980-ban utazott az Amerikai Egyesült Államokba férjével együtt, ahol ő is munkához látott: férjével együtt az Akroni Egyetemen fejlesztettek ki egy olyan, még soha nem látott gumifajtát, amit együtt szabadalmaztattak. Hamarosan kiderült, hogy a különleges gumi nem csak az elméleti tudományban számít áttörésnek: egy biomérnök rájött, hogy kiválóan alkalmas szívkoszorúér-stentnek (az elzáródott ér tágítására alkalmazott eszköznek).
Az eljárásra 2004 óta a mai napig a mi guminkat használják, ami azt jelenti, hogy csak Amerikában mintegy 10 millió ember szervezetébe ültették be – árulta el Judit.
A házaspár a szabadalomért annak idején csupán egy egyszeri, 250 ezer dolláros jogdíjat kapott, miközben a cég dollármilliárdokat keresett rajta. A magyar tudóssal készült exkluzív interjúnkat ITT lehet elolvasni.
