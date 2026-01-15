Kiderült: így rendeltek titokban kokaint a rántott hús mellé egy dorogi étteremben

Lecsapott a rendőrség a drogkereskedőkre Dorogon. A köztörvényes bűnözők igencsak kifinomult módszerrel dolgoztak: egy népszerű étterem tulajdonosa és személyzetének egy része is a szervezet tagjaként komoly mellékjövedelemre tett szert. A kábítószer árusítóit a rendőrök bilincsben vitték el a helyszínről.

Kábítószer-kereskedők kerültek rendőrkézre Dorogon

Illusztráció: Gé / MW

Információink szerint a létesítmény egyes vendégei is tisztában voltak vele, hogy az étterem voltaképpen egy elosztóhely: amennyiben helyben fogyasztottak, és kódnyelven adták le a rendelésüket, a főétel mellé a valójában áhított, fehér poros tasakot is megkapták.

A kábítószerkereskedők fifikásnak hitték magukat, mégis lebuktak

Amennyiben egy betérő így szólt a pincérhez: „egy adag rántott húst kérek”, nem sokkal később egy gramm kokain tulajdonosának érezhette magát.

Aki nem kívánt helyben ebédelni, azt is megtehette, hogy egyenesen a pult alól kérje az illegális anyagot.

A rendőrség hosszú ideje figyelte a szervezet tagjait, a rajtaütés előtt. Mivel a kábítószer-kereskedelem a társadalomra különösen veszélyes bűncselekménynek számít, a rendőrség több érintett letartóztatását kezdeményezte.