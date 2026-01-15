Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: így rendeltek titokban kokaint a rántott hús mellé egy dorogi étteremben

drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 18:17
bűnözőkábítószerrendőrség
Óriási drogbizniszbe kezdtek egy dorogi étterem tulajdonosai és munkatársai. A rendőrség január 13-án ütött rajta a kábítószert árusító társaságon. A vendéglőből több embert is elvittek.
Bors
A szerző cikkei

Lecsapott a rendőrség a drogkereskedőkre Dorogon. A köztörvényes bűnözők igencsak kifinomult módszerrel dolgoztak: egy népszerű étterem tulajdonosa és személyzetének egy része is a szervezet tagjaként komoly mellékjövedelemre tett szert. A kábítószer árusítóit a rendőrök bilincsben vitték el a helyszínről.

kábítószer-kereskedők
Kábítószer-kereskedők kerültek rendőrkézre Dorogon
Illusztráció: Gé / MW

Információink szerint a létesítmény egyes vendégei is tisztában voltak vele, hogy az étterem voltaképpen egy elosztóhely: amennyiben helyben fogyasztottak, és kódnyelven adták le a rendelésüket, a főétel mellé a valójában áhított, fehér poros tasakot is megkapták.

A kábítószerkereskedők fifikásnak hitték magukat, mégis lebuktak

Amennyiben egy betérő így szólt a pincérhez: „egy adag rántott húst kérek”, nem sokkal később egy gramm kokain tulajdonosának érezhette magát.

Aki nem kívánt helyben ebédelni, azt is megtehette, hogy egyenesen a pult alól kérje az illegális anyagot.

A rendőrség hosszú ideje figyelte a szervezet tagjait, a rajtaütés előtt. Mivel a kábítószer-kereskedelem a társadalomra különösen veszélyes bűncselekménynek számít, a rendőrség több érintett letartóztatását kezdeményezte.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu