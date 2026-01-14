„Attila meg akart halni a fia miatt, most én is ezt érzem” - a kocséri kettős tragédia túlélője tönkrement

Több család is tönkrement abban a brutális balesetben, ami május 8-án történt Kőröstetétlen közelében. Ahogyan azt a Bors megírta, a Venczel Levente vezette autó összeütközött egy kombájnnal. Az autóban Levente mellett a fia és mögötte a több gyermeket nevelő Attila ült, együtt mentek dolgozni, de már nem értek oda. A kocséri kettős tragédia során az ifjabb Levente és Attila meghalt.
Levente szerint pillanatok alatt történt a baleset. A kombájn hirtelen termett az úton, ahol átlógott az ő oldalára. A férfi megpróbálta kikerülni, de a munkagép fémtárcsái beleakadtak a kocsiba és az árokba dobta őket. Azonban a vizsgálatok szerint elkerülhető lett volna a baleset, ha Levente lassabban hajt.
A férfi elmondta, hogy a mellette ülő fia még 20 percig életben volt, de már nem tudott vele beszélni. A helyszínen meghalt.
Azóta is képtelen vagyok feldolgozni a történteket
– mondta a Borsnak Levente. „Minden nap várom haza a fiamat. Nagyon szerettem őt, mindent együtt csináltunk. Furcsa, de most épp azt érzem, amit annak idején Attila…”
Ahogyan az ismeretes, Attila volt az a családapa, aki a baleset előtt szinte napra pontosan egy évvel elveszítette a 17 éves rákos fiát, Dávidkát. Attila belebetegedett a gyászba.
Minden nap elmondta legalább háromszor, hogy nincs értelme az életének, nem akar élni a fia nélkül
– folytatta a férfi. „Én mindig rászóltam, hogy ne mondja ezt, pedig nyilván szörnyű érzés lehetett neki Dávidka elvesztése. Aztán milyen az élet? Épp ugyan ez történik meg velem is! A fiam meghalt a baleset során… Azóta minden nap meg akarok halni, képtelen vagyok elfogadni, hogy többé nem jön haza….” – tette hozzá a férfi.
Levente családját nemcsak a gyász terheli, ugyanis a baleset után a biztosító 86 millió forintot követel a sofőrtől, aminek a befizetési határideje hamarosan lejár. Attól félnek, teljesen nincstelenek lesznek. Az elsődleges megállapítás szerint ugyanis Levente felelős a balesetért, mivel ha lassabban hajtott volna, kikerülhette volna a kombájnt. Levente azonban úgy emlékszik, a kombájn váratlanul kanyarodott elé.
