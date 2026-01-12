Milliók életét mentette meg ezzel a találmányával Puskás Judit - exkluzív interjú a tudóssal

Puskás Judit Éva vegyészmérnökként, a férje kíséretében utazott az Amerikai Egyesült Államokba 1980-ban. Egy, a Magyar Tudományos Akadémia és az Amerikai Akadémia közötti megállapodás keretében, másfél évet tartózkodtak kint. Az éppen itthon tartózkodó magyar tudóssal egy budapesti vendéglőben beszélgettünk.

A magyar tudósnő, Puskás Judit milliók életét mentette meg

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Az ösztöndíjat a hitvesem kapta meg, én mint házastárs álltam mellette. Mivel nem szerettem volna otthon ülni, munkát kerestem a laboratóriumban. A vezető felajánlotta, hogy dolgozzunk együtt

– mesélte a tudósnő, aki 1985-ben védte meg a doktori disszertációját, a férje pedig egy évvel később.



A házaspár 1986-ben, két héttel a csernobili katasztrófa előtt ismét Amerikába repült, akkor már két gyermekkel. Munkához láttak.

- Az Akroni Egyetemen azzal bíztak meg, hogy állítsak elő egy olyan gumit, mint ami addig senkinek sem sikerült. A férjemmel közösen sikeresen kifejlesztettük, és meg is kaptuk rá a szabadalmat. Később megkeresett egy biomérnök, és közölte, hogy a találmányunk kiválóan alkalmas lehet szívkoszorúér-stentnek (az elzáródott ér tágítására alkalmazott eszköznek). Az eljárásra 2004 óta a mai napig a mi guminkat használják, ami azt jelenti, hogy csak Amerikában mintegy 10 millió ember szervezetébe ültették be – árulta el Judit. A házaspár a szabadalomért annak idején csupán egy egyszeri, 250 ezer dolláros jogdíjat kapott, miközben a cég dollármilliárdokat keresett rajta.

Puskás Judit nem vesztette el a gyermeki énjét. Bármikor kapható egy kis mókázásra.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

1988-ben egy magyar professzor – vélhetően az akkor még létező operatív csoport tagja - érkezett hozzájuk:

Megkérdezte, hajlandók vagyunk-e ipari kémkedésre. Az lett volna a feladatunk, hogy tudjuk meg, min dolgozik többek között a NASA, és mindent jelentsünk le Magyarországnak. Ismertem magamat annyira, hogy felmérjem, hogy alkalmasint az első nap lebuknék, ezért nemet mondtunk

– emlékezett vissza Puskás Judit. (A történethez hozzátartozik, hogy a szóban forgó professzor később gyanús körülmények között, autóbalesetben meghalt.)

A tudóspárost büntetésből azonnal hazarendelték, de ők nem engedelmeskedtek, és mivel Amerikában nem maradhattak az emigrációs törvények alapján, Kanadában telepedtek le, és ott is maradtak 15 évig. Először egy speciális gumikkal foglalkozó cégnél helyezkedtek el.