Mesebeli látványt nyújt a hófödte Magyarország - Galéria madártávlatból

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:35
Az elmúlt napok télies fordulata látványos arcát mutatta meg az országnak, amit egyre többen örökítenek meg a földről és a levegőből is. A havas táj madártávlatból különösen lenyűgöző, legyen szó fővárosi utcákról, apró falvakról vagy befagyott, vidéki tavakról.
Több mint egy hete tart az igazi téli idő, amelynek során hatalmas mennyiségű hó borította be az országot. Ennek köszönhetően Magyarország számos pontján kifehéredett a táj, ami azóta is mesebeli látványt nyújt, akár a saját szemünkkel csodáljuk, akár légifelvételeket nézünk a havas tájról. 

Csodálatos látványt nyújt a havas táj Tésen. Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

Rengeteg fotós indul útnak azért, hogy ezt a nem mindennapi látványt lencsevégre kapja. Vannak akik egy fényképezőgéppel teszik mindezt, van aki pedig drónnal fotózza körbe az ország havas tájait. Ezekből a képekből készítettünk most egy összeállítást, hogy minél többen lássák, milyen gyönyörű látványt nyújt a behavazott Magyarország, madártávlatból. 

Havas táj a fővárosban és vidéken

Mint ahogy Budapesten, úgy vidéken is rendkívül nagy mennyiségű esett hó az utóbbi napokban, így a kis települések is hófehérré változtak. Ilyen Tés is, ahol szinte egy négyzetcentinyi hely sincs, amit ne borítana hó. A fotón jól látszik, hogy az aprócska község a hó miatt úgy néz ki, mint egy síparadicsom. 

Azonban nem csak a falvakra csapott le a zord időjárás. A Velencei-tó és a Balaton is jól tükrözi, milyen hideg idő van az országban. Mindkét tó felületét hatalmas jégtáblák lepték el. 

A drónnal készült, havas képeket alább tudod megnézni:

20260107 Budapest Szánkózó és síelő emberek a Normafán fotó: Gábor Zoltán (GZ) MW Bulvár
Benkó Dombról fotózva havas Kecskemét.
20260108 Budapest Szánkózó emberek a Normafán fotó: Gábor Zoltán (GZ) MW Bulvár
Galéria: Mesebeli látványt nyújtanak a magyar havas tájak madártávlatból
1/9
A behavazott Normafa látványa.

 

