Mesebeli látványt nyújt a hófödte Magyarország - Galéria madártávlatból

Több mint egy hete tart az igazi téli idő, amelynek során hatalmas mennyiségű hó borította be az országot. Ennek köszönhetően Magyarország számos pontján kifehéredett a táj, ami azóta is mesebeli látványt nyújt, akár a saját szemünkkel csodáljuk, akár légifelvételeket nézünk a havas tájról.

Csodálatos látványt nyújt a havas táj Tésen. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Rengeteg fotós indul útnak azért, hogy ezt a nem mindennapi látványt lencsevégre kapja. Vannak akik egy fényképezőgéppel teszik mindezt, van aki pedig drónnal fotózza körbe az ország havas tájait. Ezekből a képekből készítettünk most egy összeállítást, hogy minél többen lássák, milyen gyönyörű látványt nyújt a behavazott Magyarország, madártávlatból.

Havas táj a fővárosban és vidéken

Mint ahogy Budapesten, úgy vidéken is rendkívül nagy mennyiségű esett hó az utóbbi napokban, így a kis települések is hófehérré változtak. Ilyen Tés is, ahol szinte egy négyzetcentinyi hely sincs, amit ne borítana hó. A fotón jól látszik, hogy az aprócska község a hó miatt úgy néz ki, mint egy síparadicsom.

Azonban nem csak a falvakra csapott le a zord időjárás. A Velencei-tó és a Balaton is jól tükrözi, milyen hideg idő van az országban. Mindkét tó felületét hatalmas jégtáblák lepték el.

A drónnal készült, havas képeket alább tudod megnézni: