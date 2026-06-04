Ügyvédhez fordultak Szoboszlai Dominik védelmében, már a jogi lépéseket is megtették

Jogi lépéseket tett a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután a 25 éves labdarúgó hatalmas feltűnést keltő ruhában jelent meg a minap a válogatott edzőtáborában. Az erről készült fotót ugyanis rengetegen használták fel, és Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa elmondta: bár a humoros formában készített tartalmak ellen semmilyen fogásuk nincsen, a kereskedelmi célú felhasználáshoz senki nem kért tőlük engedélyt.

A Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség a kereskedelmi céllal felhasznált képek miatt ügyvédhez fordult / Fotó: MLSZ / Instagram

Szoboszlai Dominik védelmében ügyvédhez fordult az ügynökség

Szoboszlai Dominik szettjébe olyan hírességek is belebújtak a mesterséges intelligencia segítségével, mint Ördög Nóra, Young G Béci vagy Herceg Dávid. Sőt, valóságos mémőrület indult el az országban – még a Magyar Rendőrség közösségi oldala is felhasználta a Liverpool focistájának fotóját egy vicces tartalomra.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet

– nyilatkozta a Szoboszlai Dominikot képviselő EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás. Hozzátette: ugyanakkor nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.