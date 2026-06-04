Ügyvédhez fordultak Szoboszlai Dominik védelmében, már a jogi lépéseket is megtették

Jogi lépéseket tett a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután a 25 éves labdarúgó hatalmas feltűnést keltő ruhában jelent meg a minap a válogatott edzőtáborában. Az erről készült fotót ugyanis rengetegen használták fel, és Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa elmondta: bár a humoros formában készített tartalmak ellen semmilyen fogásuk nincsen, a kereskedelmi célú felhasználáshoz senki nem kért tőlük engedélyt.
Szoboszlai Dominik szettjébe olyan hírességek is belebújtak a mesterséges intelligencia segítségével, mint Ördög Nóra, Young G Béci vagy Herceg Dávid. Sőt, valóságos mémőrület indult el az országban – még a Magyar Rendőrség közösségi oldala is felhasználta a Liverpool focistájának fotóját egy vicces tartalomra.
Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet
– nyilatkozta a Szoboszlai Dominikot képviselő EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás. Hozzátette: ugyanakkor nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.
Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk
– fogalmazott Esterházy Mátyás.
A menedzsment azt az ügyvédi titoktartás miatt nem közölte, mely cégeknek küldtek felszólítást.
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