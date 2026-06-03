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Teljes megőrülés: Ördög Nóra és a legnépszerűbb magyar celebek mind Szoboszlai Dominik szettjében feszítenek!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:35
Ördög NóraLamborghinimém
Soha nem látott mémőrület tartja lázban a közösségi médiát, miután a legnépszerűbb magyar sztárok egymás után bújnak bele ugyanabba a megosztó, méregdrága öltözékbe. Az országos divatlavinát Szoboszlai Dominik indította el, aki egy közel tízmillió forintos táskával a kezében, a luxusautójából kiszállva mutatta be azóta ikonikussá vált szettjét.

Szoboszlai Dominik milliókat érő, mégis rengeteg kritikát és megjegyzést kapó telki szettje valóságos lavinát indított el az interneten. A válogatott csapatkapitánya egy vagyonba kerülő, rendkívül megosztó luxusösszeállításban érkezett meg a felkészülésre, az erről készült fotó pedig órák alatt máris az év egyik legnagyobb mémjévé vált, amelyre most a hazai celebvilág is ráugrott. Ördög Nóra, Young G Béci és Herceg Dávid sem bírta ki, hogy ne „vegye fel” Dominik szettjét.

Szoboszlai Dominik divatot teremtett új szettjével.
Szoboszlai Dominik outfitje az egész világot bejárta már (Fotó: Szoboszlai Dominik Instagram)

Szoboszlai Dominik szettje milliókba került

A Liverpool labdarúgója az Instagram-oldalán is mutatta meg a sokat emlegetett pillanatot, ahogy a méregdrága, tűzpiros Lamborghini Revueltójából kiszállva pózol az edzőközpontnál. A divatrajongók azonnal darabjaira szedték a szerelést, így hamar kiderült, hogy a focista feltehetően egy félmillió forintos Bottega Veneta nadrágot és egy szintén nagyjából félmillió forintba kerülő The Row cipőt viselt. A luxusösszeállítás legdrágább és egyben legfeltűnőbb eleme mégis a kezében lévő méretes, fekete Hermès Birkin HAC táska volt, aminek az ára a becslések szerint 7 és 10 millió forint között mozog. Nem csoda, hogy az MLSZ által közzétett fotó villámgyorsan bejárta a világot, és a külföldi sztárok is reagáltak rá. 

A külföldi sztárok után a hazai celebeket is elérte a divathullám

Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára két nevetős emoji kíséretében csupán annyit írt, hogy „Hmmmmmm”, míg Hugo Ekitiké francia labdarúgó a cipőméretre utalva megjegyezte, hogy nagyon kicsi a cipő, testvér.  A hazai celebek körében eközben valóságos kihívássá vált Szoboszlai szettjének parodizálása, a hírességek pedig egymás után öltötték magukra a mémbeillő darabokat a mesterséges intelligencia segítségével, kivéve a TV2 műsorvezetőjét, akit a stylistok öltöztettek fel egy megszólalásig hasonló szettbe. Proksa Szandra egyenesen a tévéstúdióból jelentkezett be a lemásolt szerelésben, kiemelve, hogy természetesen a mai Mokkában is téma lesz Szoboszlai Dominik legutóbbi szettje.

Young G Béci sem maradhatott ki a poénból

A zenei élet szereplői sem maradhattak ki a buliból, Herceg egy hosszabb közösségi médiás kihagyás után pont ezzel a poénnal tért vissza a követőihez, azt írva a fotója mellé, hogy egy ideje nem posztolt, de most már van, és reméli, jól van mindenki. A mindent elsöprő internetes trendet Young G Béci is meglovagolta, aki szintén felpróbálta virtuálisan  a megosztó összeállítást, ráadásul a poént rendkívül frappánsan a saját vállalkozása hirdetésével kötötte össze.

Ördög Nóra szerint igenis jól áll Szoboszlainak az extravagáns szett

A mémhullám végül Ördög Nórát is elérte, aki a többiekkel ellentétben határozottan a védelmébe vette a stílusikonná vált focistát. A népszerű műsorvezető szintén magára kapta a jellegzetes darabokat, és a fotója mellé büszkén azt üzente a futballistának, hogy szerinte kifejezetten menő a szettje. Bár a közvélemény szerint lehetetlen olyan embert találni, akinek ez az összeállítás jól állna, a celebjeink azért megpróbálták becsületükre legyen mondva. Más kérdés, hogy mennyire jött össze...

 

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