Teljes megőrülés: Ördög Nóra és a legnépszerűbb magyar celebek mind Szoboszlai Dominik szettjében feszítenek!

Szoboszlai Dominik milliókat érő, mégis rengeteg kritikát és megjegyzést kapó telki szettje valóságos lavinát indított el az interneten. A válogatott csapatkapitánya egy vagyonba kerülő, rendkívül megosztó luxusösszeállításban érkezett meg a felkészülésre, az erről készült fotó pedig órák alatt máris az év egyik legnagyobb mémjévé vált, amelyre most a hazai celebvilág is ráugrott. Ördög Nóra, Young G Béci és Herceg Dávid sem bírta ki, hogy ne „vegye fel” Dominik szettjét.

Szoboszlai Dominik outfitje az egész világot bejárta már (Fotó: Szoboszlai Dominik Instagram)

Szoboszlai Dominik szettje milliókba került

A Liverpool labdarúgója az Instagram-oldalán is mutatta meg a sokat emlegetett pillanatot, ahogy a méregdrága, tűzpiros Lamborghini Revueltójából kiszállva pózol az edzőközpontnál. A divatrajongók azonnal darabjaira szedték a szerelést, így hamar kiderült, hogy a focista feltehetően egy félmillió forintos Bottega Veneta nadrágot és egy szintén nagyjából félmillió forintba kerülő The Row cipőt viselt. A luxusösszeállítás legdrágább és egyben legfeltűnőbb eleme mégis a kezében lévő méretes, fekete Hermès Birkin HAC táska volt, aminek az ára a becslések szerint 7 és 10 millió forint között mozog. Nem csoda, hogy az MLSZ által közzétett fotó villámgyorsan bejárta a világot, és a külföldi sztárok is reagáltak rá.

A külföldi sztárok után a hazai celebeket is elérte a divathullám

Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára két nevetős emoji kíséretében csupán annyit írt, hogy „Hmmmmmm”, míg Hugo Ekitiké francia labdarúgó a cipőméretre utalva megjegyezte, hogy nagyon kicsi a cipő, testvér. A hazai celebek körében eközben valóságos kihívássá vált Szoboszlai szettjének parodizálása, a hírességek pedig egymás után öltötték magukra a mémbeillő darabokat a mesterséges intelligencia segítségével, kivéve a TV2 műsorvezetőjét, akit a stylistok öltöztettek fel egy megszólalásig hasonló szettbe. Proksa Szandra egyenesen a tévéstúdióból jelentkezett be a lemásolt szerelésben, kiemelve, hogy természetesen a mai Mokkában is téma lesz Szoboszlai Dominik legutóbbi szettje.

Young G Béci sem maradhatott ki a poénból

A zenei élet szereplői sem maradhattak ki a buliból, Herceg egy hosszabb közösségi médiás kihagyás után pont ezzel a poénnal tért vissza a követőihez, azt írva a fotója mellé, hogy egy ideje nem posztolt, de most már van, és reméli, jól van mindenki. A mindent elsöprő internetes trendet Young G Béci is meglovagolta, aki szintén felpróbálta virtuálisan a megosztó összeállítást, ráadásul a poént rendkívül frappánsan a saját vállalkozása hirdetésével kötötte össze.