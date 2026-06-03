Teljes megőrülés: Ördög Nóra és a legnépszerűbb magyar celebek mind Szoboszlai Dominik szettjében feszítenek!

Szoboszlai Dominik milliókat érő, mégis rengeteg kritikát és megjegyzést kapó telki szettje valóságos lavinát indított el az interneten. A válogatott csapatkapitánya egy vagyonba kerülő, rendkívül megosztó luxusösszeállításban érkezett meg a felkészülésre, az erről készült fotó pedig órák alatt máris az év egyik legnagyobb mémjévé vált, amelyre most a hazai celebvilág is ráugrott. Ördög Nóra, Young G Béci és Herceg Dávid sem bírta ki, hogy ne „vegye fel” Dominik szettjét.
A Liverpool labdarúgója az Instagram-oldalán is mutatta meg a sokat emlegetett pillanatot, ahogy a méregdrága, tűzpiros Lamborghini Revueltójából kiszállva pózol az edzőközpontnál. A divatrajongók azonnal darabjaira szedték a szerelést, így hamar kiderült, hogy a focista feltehetően egy félmillió forintos Bottega Veneta nadrágot és egy szintén nagyjából félmillió forintba kerülő The Row cipőt viselt. A luxusösszeállítás legdrágább és egyben legfeltűnőbb eleme mégis a kezében lévő méretes, fekete Hermès Birkin HAC táska volt, aminek az ára a becslések szerint 7 és 10 millió forint között mozog. Nem csoda, hogy az MLSZ által közzétett fotó villámgyorsan bejárta a világot, és a külföldi sztárok is reagáltak rá.
Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára két nevetős emoji kíséretében csupán annyit írt, hogy „Hmmmmmm”, míg Hugo Ekitiké francia labdarúgó a cipőméretre utalva megjegyezte, hogy nagyon kicsi a cipő, testvér. A hazai celebek körében eközben valóságos kihívássá vált Szoboszlai szettjének parodizálása, a hírességek pedig egymás után öltötték magukra a mémbeillő darabokat a mesterséges intelligencia segítségével, kivéve a TV2 műsorvezetőjét, akit a stylistok öltöztettek fel egy megszólalásig hasonló szettbe. Proksa Szandra egyenesen a tévéstúdióból jelentkezett be a lemásolt szerelésben, kiemelve, hogy természetesen a mai Mokkában is téma lesz Szoboszlai Dominik legutóbbi szettje.
A zenei élet szereplői sem maradhattak ki a buliból, Herceg egy hosszabb közösségi médiás kihagyás után pont ezzel a poénnal tért vissza a követőihez, azt írva a fotója mellé, hogy egy ideje nem posztolt, de most már van, és reméli, jól van mindenki. A mindent elsöprő internetes trendet Young G Béci is meglovagolta, aki szintén felpróbálta virtuálisan a megosztó összeállítást, ráadásul a poént rendkívül frappánsan a saját vállalkozása hirdetésével kötötte össze.
A mémhullám végül Ördög Nórát is elérte, aki a többiekkel ellentétben határozottan a védelmébe vette a stílusikonná vált focistát. A népszerű műsorvezető szintén magára kapta a jellegzetes darabokat, és a fotója mellé büszkén azt üzente a futballistának, hogy szerinte kifejezetten menő a szettje. Bár a közvélemény szerint lehetetlen olyan embert találni, akinek ez az összeállítás jól állna, a celebjeink azért megpróbálták becsületükre legyen mondva. Más kérdés, hogy mennyire jött össze...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.